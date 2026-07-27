이홍기 거창군수, 중앙부처 찾아 8대 핵심 현안 건의…“미래 성장동력 확보 총력”

기후에너지환경부·기획예산처·국토부 등 5개 부처 직접 찾아

거창양수발전소·적십자병원 이전 등 핵심 현안사업 지원 요청

기후에너지환경부 방문 (2) 0 이홍기 거창군수(왼쪽 앞에서 두번째)가 기후에너지환경부를 방문해 거창양수발전소의 전력수급기본계획 반영을 건의하고 현안을 논의하고 있다. /거창군

보건복지부 방문 (1) 0 이홍기 거창군수(오른쪽 앞에서 첫번째)가 보건복지부를 방문해 거창적십자병원 이전·신축 사업의 예비타당성조사 조속 통과 및 사업 추진을 건의하고 있다. /거창군

민선 9기 출범과 함께 이홍기 경남 거창군수가 지역 미래를 좌우할 핵심 현안 해결을 위해 정부세종청사를 찾아 중앙부처를 상대로 본격적인 정책 건의에 나섰다.거창군은 이홍기 군수가 27일 정부세종청사 내 주요 중앙부처를 방문해 지역 발전과 직결된 8대 핵심 현안사업의 필요성을 설명하고 정부 차원의 적극적인 지원과 조속한 추진을 요청했다고 밝혔다.이번 방문 단순한 예산 확보 차원을 넘어, 거창의 미래 성장 동력을 확보하고 행정 절차를 조기에 매듭짓기 위한 선제적이고 적극적인 조치로 풀이된다.이날 이 군수가 방문한 중앙부처는 총 5곳으로, 각 부처 장·차관 및 핵심 실무 라인을 직접 만나 거창의 절박한 현안을 가감 없이 전달했다.기후에너지환경부를 방문해 에너지 자립도시 조성과 지역 상생을 통한 지방소멸 위기 극복의 핵심인 '거창양수발전소'의 전력수급기본계획 반영을 건의했다.기획예산처 및 보건복지부에서는 농어촌 의료 공백 해소와 필수의료 체계 강화를 위한 지역거점공공병원 확충 사업인 '거창적십자병원 이전·신축 사업'의 예비타당성조사 조속 통과를 거듭 촉구했다.국토교통부를 방문해 지역 교통망 확충과 균형발전을 이끌 △거창 송정~대평 국도건설공사 △국도 37호선 4차로 확장 △국도 24호선 4차로 확장 등 3대 도로망 사업의 조속한 착공 및 국가계획 반영을 피력했다.행정안전부: 미래 산업 기반 구축을 위한 '승강기 진흥 국책연구기관 설립' 협조를 요청하는 한편, 군민 생명과 직결된 △미기들 자연재해 위험 개선지구 정비 △오산지구 풍수해 생활권 종합정비 등 2개 공모사업 선정을 적극 건의했다.이홍기 거창군수는 중앙부처 방문 직후 가진 인터뷰에서 "지금 거창에 가장 필요한 것은 단순한 사업비 확보를 넘어, 군민들이 삶의 변화를 피부로 체감할 수 있도록 핵심 현안사업을 조속히 궤도에 올려 속도감 있게 추진하는 것"이라고 강조했다.이어 "앞으로도 중앙부처와 국회를 수시로 찾아 거창의 미래 30년을 바꿀 주요 사업들이 가시적인 성과를 낼 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 의지를 다졌다.한편 이 군수는 이날 공식 일정 중 거창 출신 중앙부처 공무원들과 오찬 간담회를 갖고 지역 발전을 위한 협력 방안을 논의했다. 참석자들은 지역 주요 현안이 정부 정책에 원활히 반영될 수 있도록 긴밀한 소통과 협력을 이어가기로 뜻을 모았다.