영암 멜론, 전국 백억커피 여름 신메뉴로 출시…‘로코노미’ 판로 확대

영암 멜론 달콤한 풍미, 신선한 맛 살린 여름시즌 한정 메뉴

영암멜론_포스터 0 영암 멜론으로 만든 전국 커피 프랜차이즈 백억커피의 여름 신메뉴 홍보 포스터./영암군

전남광주통합특별시 영암군의 대표 농산물인 영암 멜론이 전국 커피 프랜차이즈 백억커피의 여름 시즌 신메뉴로 출시되며 전국 소비자들과 만난다.영암군은 지난 1월 29일 백억커피 운영사인 ㈜오가다와 체결한 '영암 농특산물 판매 활성화를 위한 업무협약(MOU)'의 첫 결실로 영암 멜론을 활용한 신메뉴를 선보였다고 29일 밝혔다.출시된 메뉴는 '영암 멜론 주스'와 '영암 멜론 밀키소다' 2종이다. 두 메뉴는 영암 멜론의 달콤한 풍미와 신선한 맛을 살린 여름 시즌 한정 메뉴로 전국 백억커피 가맹점에서 판매된다영암군은 신메뉴 개발을 지원하고 낭주농협과 연계해 영암 멜론 약 2톤을 공급하는 등 제품 출시를 함께 추진했다.이번 협업은 지역 농산물을 전국 프랜차이즈와 연결하는 영암형 로코노미 정책의 여섯 번째 사례다. 영암군은 그동안 성심당, 얌샘김밥, 쿠팡, LG헬로비전, 백미당 등과 협업하며 지역 농산물의 소비 기반을 넓혀왔으며, 로코노미 사업은 지난해까지 5건의 협업을 통해 약 19억원의 매출을 올렸다.영암군은 이번 백억커피 협업을 계기로 영암 멜론의 인지도를 높이는 것은 물론, 지역 농산물의 안정적인 판로 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.우승희 영암군수는 "백억커피와의 협업은 영암 멜론의 우수성을 전국 소비자에게 알리는 동시에 농업인들에게 새로운 판로를 넓히는 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 기업과의 로코노미 협력을 확대해 영암 농특산물의 경쟁력을 높이고 소비시장을 넓혀 나가겠다"고 말했다.