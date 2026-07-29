닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전북

고창군, 민선 9기 첫 추경 9488억 편성…전 군민 30만원 ‘활력지원금’ 반영

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260729010010541

글자크기

닫기

고창 신동준 기자

승인 : 2026. 07. 29. 09:38

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

군민 생활 안정 지원에 중점
심덕섭
심덕섭 고창군수
전북 고창군이 민선 9기 출범 이후 첫 추가경정예산안을 편성하며 군민 생활 안정과 지역경제 회복에 본격 나선다.

고창군은 본예산 8801억원보다 687억 원(7.8%) 늘어난 총 9488억원 규모의 제1회 추가경정예산안을 편성해 군의회에 제출했다고 29일 밝혔다.

회계별로는 일반회계가 681억원(7.92%)이 늘어난 9280억원, 특별회계는 6억원(2.62%)이 늘어난 208억원으로 편성됐다.

군은 이번 추경을 장기화 된 고물가와 경기침체로 어려움을 겪고 있는 군민들의 생활 안정을 지원하는데 초점을 두고 편성했다.

특히 민선 9기의 공약사업 중 하나인 군민활력지원금(151억원) 예산을 최우선으로 반영해 전 군민을 대상으로 추석전에 1인당 30만원씩 지급할 계획이다. 고창사랑상품권 발행지원(28억원) 추가 반영 등을 통해 군민의 경제적 부담을 덜고 지역 내 소비를 촉진하여 민생경제에 활력을 불어넣는다.

심덕섭 고창군수는 "이번 추가경정예산은 민선8기의 성과를 발판으로 민선9기 군민과의 약속을 실현하기 위한 첫걸음을 담아낸 예산이다"며 "예산안이 확정되는 즉시 신속하고 투명하게 집행해 군민 삶의 안정과 지역경제 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 제1회 추가경정예산안은 오는 31일부터 고창군의회 심의를 거쳐 8월5일 최종 확정될 예정이다.
신동준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기