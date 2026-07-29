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전북 올해 첫 비브리오패혈증 환자 발생…도 “어패류 충분히 익혀 드세요”

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전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 29. 10:25

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상처 난 피부 바닷물 접촉 피하고 어패류는 반드시 익혀 섭취
발열·수포 등 의심 증상 발생 시 즉시 의료기관 방문해야
전북특별자치도 청사
전북특별자치도 청사
전북특별자치도에서 올해 첫 비브리오패혈증 환자가 발생해 방역당국이 도민들에게 예방수칙 준수를 당부했다.

전북자치도는 도내에서 비브리오패혈증 확진자가 처음 발생함에 따라 여름철 해양활동과 어패류 섭취 시 각별한 주의를 당부했다고 29일 밝혔다.

확진자는 다리 부위 부종과 수포 증상으로 도내 의료기관에서 치료를 받던 중 지난 23일 비브리오패혈증으로 확진됐다. 역학조사 결과 바닷물 접촉력이 있었으며 당뇨병 등 기저질환이 있었던 것으로 확인됐다.

비브리오패혈증은 비브리오패혈균에 오염된 어패류를 날것으로 먹거나 충분히 익히지 않고 섭취한 경우, 또는 상처가 있는 피부가 오염된 바닷물과 접촉할 경우 감염될 수 있다. 해양환경에 널리 분포하며 수온이 높아지는 8~10월에 환자가 집중 발생한다.

비브리오패혈증에 감염되면 급성 발열과 오한, 혈압 저하, 복통, 구토, 설사 등이 나타나며, 증상 발생 후 24시간 이내 다리 등을 중심으로 발진과 부종, 출혈성 수포 등 피부병변이 동반될 수 있다. 치명률이 약 50%에 달하는 만큼 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 찾아 진료를 받아야 한다.

특히 만성 간질환자와 당뇨병 환자, 알코올 의존자 등 고위험군은 피부에 상처가 있을 경우 바닷물 접촉을 피하고, 어패류는 반드시 충분히 익혀 섭취하는 등 예방수칙을 철저히 지켜야 한다.

도는 여름철 해양활동과 어패류 소비가 증가하는 시기인 만큼 어패류는 △85℃ 이상에서 충분히 가열해 섭취하고 △5℃ 이하에서 냉장 보관하며 △조리 전 흐르는 수돗물로 깨끗이 세척하고 △도마와 칼 등 조리도구는 소독 후 사용하는 등 개인위생 관리에 각별히 주의해 줄 것을 당부했다.

이명옥 감염병관리과장은 "비브리오패혈증은 치명률이 높은 감염병이지만 어패류를 충분히 익혀 먹고 상처가 있는 경우 바닷물 접촉을 피하는 등 기본적인 예방수칙을 지키면 충분히 예방할 수 있다"며, "특히 만성 간질환자와 당뇨병 환자 등 고위험군은 발열이나 수포 등 의심 증상이 나타날 경우 즉시 의료기관을 방문해 신속하게 진료를 받아달라"고 당부했다.
박윤근 기자

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