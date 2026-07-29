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울진군의료원, 19억5000만원 투입 공공의료 인프라 현대화…환자 안전·편의 강화

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울진군 김정섭 기자

승인 : 2026. 07. 29. 14:24

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13억3000만원 투입 스마트 안전 병원 구축
한울본부 지원 받아 환자 편의시설 확충 추진
3. 울진군의료원, 한울원전과 손잡고 ´공공의료 인프라 현대화´ 추진
한울본부 지원으로 군민과 가까워진 울진군의료원/울진군
경북 울진군의료원이 한국수력원자력 한울원자력본부의 지원을 받아 공공의료 인프라 현대화 사업을 추진하며 지역 의료서비스의 질 향상에 나선다.

울진군의료원은 한수원 지원사업에 선정돼 총 19억5000만원의 사업비를 확보했으며, 2025년 '스마트 안전 병원 구축 사업'과 2026년 '공공의료 환자 편의시설 확충 사업'을 2개년에 걸쳐 추진하고 있다고 29일 밝혔다.

울진군의료원은 올해 6월 1차 스마트 안전 병원 구축 사업을 성공적으로 완료했으며 현재 2차 공공의료 환자 편의시설 확충 사업 추진을 위한 준비에 박차를 가하고 있다.

1차 사업에는 총 13억3000만원이 투입돼 무선네트워크 구축, 바이탈 전산화, 전자동의서 시스템, 외래 안내 전자시스템, PACS 장비 업그레이드, 저상 침대 도입, 무인수납기 교체 및 추가, 최신식 간호시스템 교체 사업으로 총 8개 세부사업이 완료됐다.

스마트 안전 병원 구축사업으로 혈압·맥박·활력징후 등을 실시간으로 기록·관리할 수 있는 기반이 마련됐다. 기존의 종이동의서를 전자동의서로 전환해 업무 효율성을 높였고 저상침대 도입으로 입원 환자 낙상사고 예방과 낙상시 2차피해 최소화로 환자 안전을 보장할 수 있게 됐다.

또 최신식 간호시스템 교체에 따른 업무 간소화로 입원환자 간호에 집중할 수 있는 환경이 조성됐으며 내원객에게 신속하고 정확한 정보 전달이 가능할 수 있는 기반 조성 등 의료환경이 한층 현대화 됐다.

올해 7월부터는 '공공의료 환자 편의시설 확충 사업'으로 진료공간 부족 해소를 위한 스마트 진료공간 확보, 입원병동과 인공신장실 간 안전한 환자 이동 통로 설치, 감염병 환자 대응을 위한 음압병실 안전 정비, 외래 이용환자 대기를 위한 환자대기용 안전 의자 교체 등 4개의 세부사업을 진행한다.

조영래 울진군의료원장은 "스마트 안전 병원 구축을 통해 환자 안전과 의료서비스의 질을 높였고 앞으로 환자 편의시설 확충 사업까지 성공적으로 마무리해 지역주민이 더욱 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 의료환경을 조성하겠다"고 말했다.
김정섭 기자

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