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경기도, 피해 수준별 맞춤 방제...“소나무재선충병 확산 막는다”

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의정부 진현탁 기자

승인 : 2026. 07. 30. 10:30

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드론방제
경기도의 산림 드론 방제 장면. /경기도
경기도가 소나무재선충병 확산를 차단하기 위해 맞춤형 방제 카드를 꺼냈다. 수종 전환, 드론 방제, 예방나무주사 확대 등이 대표적이다.

경기도는 소나무재선충병 피해 규모와 지역별 특성에 따라 방제 방법을 달리하는 맞춤형 광역방제전략을 펼친다고 30일 밝혔다.

피해가 집중된 지역에는 수종전환과 드론 방제를 실시하고, 확산 방어지역에는 예방나무주사를 확대하는 방식으로 재선충병 확산을 차단할 계획이다.

도는 가평·양평·포천·남양주·광주 등 피해가 심각한 5개 시군을 집중 방제지역으로 정했다. 이들 지역애서는 피해목을 제거한 뒤 다른 나무를 심는 수종전환과 일정 구역의 감염목을 모두 제거하는 소구역 모두베기, 드론을 활용한 무인 항공방제 등을 추진한다. 이를 통해 피해목 밀도를 낮추고 인접 지역으로의 확산을 억제할 수 있을 것이란 기대다.

용인·성남 등 재선충병 확산을 막기 위한 11개 시군에는 예방나무주사와 감염목 제거 등을 병행하는 복합방제를 실시해 방어선을 구축했다. 수원·과천·의왕 등 피해가 비교적 적은 7개 시군에서는 감염목 전량 제거와 예방나무주사를 중심으로 방제해 청정지역 전환을 추진하고 있다.

국립산림과학원이 개발하고 있는 라이다(LiDAR) 기반 자율주행 드론기술도 향후 재선충병 예찰에 활용하는 방안을 검토한다. 이 기술이 구축되면 드론 촬영 영상으로 감염 의심목을 신속하게 찾아내고, 위성위치확인시스템(GPS) 기반 공간정보와 연계해 방제 우선순위를 정할 수 있다. 특히 사람이 접근하기 어려운 산악지역에서도 안전하고 신속한 예찰이 가능해져 감염목 조기 발견과 초기 대응 능력이 향상될 것으로 도는 기대하고 있다.

경기도산림환경연구소는 친환경 방제기술 개발도 추진하고 있다. 연구소는 재선충병 매개충인 솔수염하늘소의 생존에 필요한 특정 유전자의 발현을 선택적으로 억제해 생존력을 낮추는 RNA 간섭(RNAi) 기술을 연구하고 있다.

김일곤 도 산림녹지과장은 "기후변화로 솔수염하늘소의 월동률이 높아지고 활동기간이 길어지면서 소나무재선충병 피해도 빠르게 확산하고 있다"며 "드론 등 첨단기술을 활용해 감염목을 조기에 발견하고 지역별 맞춤 방제를 강화함으로써 재선충병 피해를 관리 가능한 수준으로 낮추는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
진현탁 기자

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