깨끗한 인천 해수욕장 많이 놀러오세요…16곳 모두 수질·모래 중금속 검사 합격

image02 0 인천 해수욕장 및 다중해변시설 조사지점. /인천시

본격적인 여름 휴가철을 앞두고 인천 지역 주요 해수욕장의 환경 안전성이 확보된 것으로 나타났다.인천광역시는 관내 해수욕장과 다중이용해변 16곳을 대상으로 개장 전 환경안전성 검사를 실시한 결과, 모든 항목이 관련 기준을 충족해 안전한 것으로 확인됐다고 30일 밝혔다.이번 조사는 시민과 관광객이 안심하고 해수욕장을 이용할 수 있도록 개장에 앞서 해수와 백사장 모래의 위생·환경 안전성을 종합적으로 확인하기 위해 추진됐다.검사 결과, 법정 수질검사 항목인 장구균과 대장균은 전 지점에서 기준을 충족했다. 백사장 모래에서 실시한 중금속 5종(납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, 비소) 검사 역시 모두 기준치 이하로 적합 판정을 받았다.특히 시는 이번 검사에서 법정 항목 외에도 해수 중 우라늄과 중금속 5종을 추가로 분석하며 안전 관리를 한층 강화했다. 분석 결과 해수 중 우라늄은 1.9㎍/L ~ 2.9㎍/L 범위로 검출돼 자연 해수에서 일반적으로 나타나는 농도 수준인 것으로 확인됐다. 추가 검사한 중금속 5종 역시 해양생태계보호기준 이내이거나 전혀 검출되지 않았다.시 보건환경연구원은 해수욕장 개장 전뿐만 아니라 운영 기간 중에도 2주 간격으로 수질검사를 이어갈 예정이다. 아울러 폐장 후 검사는 물론 인천 연안의 방사성물질 정기 조사를 실시해 이용 환경의 안전성을 지속적으로 관리할 방침이다.연구원 관계자는 "이번 검사를 통해 인천 해수욕장의 안전성이 입증됐다"며 "앞으로도 시민들이 안심하고 해양 여가를 즐길 수 있도록 과학적이고 신뢰성 있는 환경정보를 지속적으로 제공하겠다"고 전했다.