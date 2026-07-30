깨끗한 인천 해수욕장 많이 놀러오세요…16곳 모두 수질·모래 중금속 검사 합격

인천광역시는 관내 해수욕장과 다중이용해변 16곳을 대상으로 개장 전 환경안전성 검사를 실시한 결과, 모든 항목이 관련 기준을 충족해 안전한 것으로 확인됐다고 30일 밝혔다.
이번 조사는 시민과 관광객이 안심하고 해수욕장을 이용할 수 있도록 개장에 앞서 해수와 백사장 모래의 위생·환경 안전성을 종합적으로 확인하기 위해 추진됐다.
검사 결과, 법정 수질검사 항목인 장구균과 대장균은 전 지점에서 기준을 충족했다. 백사장 모래에서 실시한 중금속 5종(납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, 비소) 검사 역시 모두 기준치 이하로 적합 판정을 받았다.
특히 시는 이번 검사에서 법정 항목 외에도 해수 중 우라늄과 중금속 5종을 추가로 분석하며 안전 관리를 한층 강화했다. 분석 결과 해수 중 우라늄은 1.9㎍/L ~ 2.9㎍/L 범위로 검출돼 자연 해수에서 일반적으로 나타나는 농도 수준인 것으로 확인됐다. 추가 검사한 중금속 5종 역시 해양생태계보호기준 이내이거나 전혀 검출되지 않았다.
시 보건환경연구원은 해수욕장 개장 전뿐만 아니라 운영 기간 중에도 2주 간격으로 수질검사를 이어갈 예정이다. 아울러 폐장 후 검사는 물론 인천 연안의 방사성물질 정기 조사를 실시해 이용 환경의 안전성을 지속적으로 관리할 방침이다.
연구원 관계자는 "이번 검사를 통해 인천 해수욕장의 안전성이 입증됐다"며 "앞으로도 시민들이 안심하고 해양 여가를 즐길 수 있도록 과학적이고 신뢰성 있는 환경정보를 지속적으로 제공하겠다"고 전했다.