“영국서 글로벌 꿈 키운다”… 함양군 중학생 어학연수단 출국

중2 학생 29명, 14박 16일간 영국 캔터베리서 어학연수 및 문화체험

켄트 컬리지 기숙사 입소·케임브리지대학 탐방 등 다양한 프로그램 진행

함양군 중학생 어학연수단 영국으로 출발! 0 지난 28일 인천국제공항 출국장에서 '2026 함양군 중학생 해외어학연수'에 참가하는 학생들이 영국으로 출국하기 전 기념촬영을 하고 있다. /함양군

경남 함양군이 지역 청소년들의 글로벌 역량 강화를 위해 추진하는 중학생 해외어학연수단이 영국으로 출국했다.30일 함양군에 따르면 지역 중학교 2학년 학생 29명과 인솔자 1명 등 총 30명으로 구성된 연수단이 지난 28일 인천국제공항을 통해 영국으로 떠났다. 연수는 8월 12일까지 14박 16일 일정으로 진행된다.연수단은 1·2차 심사를 거쳐 선발된 학생들로 구성됐다.참가 학생들은 영국 캔터베리 지역에서 현지 교육과 문화 체험 프로그램에 참여하며 영어 의사소통 능력과 국제적 감각을 키울 예정이다.연구 첫 주에는 현지 홈스테이를 통해 영국의 실생활 문화를 직접 체험한다. 이어 둘째 주에는 140년 전통의 명문 사립학교인 '켄트 컬리지 캔터베리(Kent College, Canterbury)' 기숙사에 입소해 현지 학생들과 교류 수업을 받는다.연수 기간 학생들은 방과 후 활동 및 주말 일정을 활용해 런던, 캔터베리 대성당 등 영국의 주요 역사·문화 명소를 견학한다. 특히 세계적 명문인 케임브리지 대학가를 방문해 세계적인 교육 환경을 둘러보고 진로를 탐색하는 시간도 가질 예정이다.함양군은 이에 앞서 지난 10일 사전 설명회를 개최하는 등 학생들의 안전하고 내실 있는 연수를 위한 준비를 마쳤다.진병영 함양군수는 "영어의 본고장인 영국에서의 다양한 경험은 청소년기 학생들의 삶을 풍요롭게 만드는 귀중한 자산이 될 것"이라며 "학생들이 새로운 도전을 통해 글로벌 감각을 익히고, 무엇보다 건강하고 안전하게 모든 일정을 마치고 돌아오길 바란다"고 격려했다.한편, 함양군의 중학생 해외어학연수 사업은 글로벌 인재 육성을 위해 지난 2019년부터 시작됐다. 지금까지 총 178명의 지역 학생이 참여했으며, 학생과 학부모의 높은 만족도를 바탕으로 군을 대표하는 핵심 교육복지 사업으로 자리매김하고 있다.