김제에 주소 없어도 디지털시민 캐시백 지원사업 시행

가맹점 이용 시 최대 2만원 김제사랑상품권 페이백

주소 이전 없이 관계 맺는 '생활인구' 확대로 지역경제 활성화

포스터gggggggg 0 김제 디지털시민 캐시백 지원사업 홍보 이미지./김제시

전북 김제시가 생활인구 확대와 지역 소비 활성화를 위해 '김제 디지털시민 캐시백 지원사업'을 추진한다.30일 김제시에 따르면 이번 사업은 주소 이전 없이도 누구나 김제시와 지속적인 관계를 맺을 수 있도록 운영하는 생활인구 정책의 하나로, 디지털시민을 대상으로 다양한 혜택을 제공해 지역 방문과 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.지원 대상은 김제시 외 지역에 거주하는 방문객 중'김제 디지털시민증'을 발급받고 사업 참여 가맹점을 이용한 소비자를 대상으로 진행된다.지원 내용은 김제 디지털시민 가맹점에서 3만원 이상 결제한 영수증을 인증하면, 김제사랑상품권 1만원을 지급하는 것으로, 1인당 최대 2회까지 참여할 수 있어 최대 2만원의 페이백 혜택을 받을 수 있다.참여 방법은 △ 참여 가맹점 방문 및 3만 원 이상 이용 △ QR코드 캐시백 신청 △ 영수증 인증 △ 승인 문자 수신 △김제사랑상품권 수령의 절차로 진행된다.한편, '김제 디지털시민 캐시백 지원사업'에 대한 자세한 내용 및 가맹점 확인은 QR코드 안내 또는 문의전화(운영시간 10:00~17:00)를 통해 확인할 수 있다.