김제에 주소 없어도 디지털시민 캐시백 지원사업 시행

주소 이전 없이 관계 맺는 '생활인구' 확대로 지역경제 활성화
30일 김제시에 따르면 이번 사업은 주소 이전 없이도 누구나 김제시와 지속적인 관계를 맺을 수 있도록 운영하는 생활인구 정책의 하나로, 디지털시민을 대상으로 다양한 혜택을 제공해 지역 방문과 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.
지원 대상은 김제시 외 지역에 거주하는 방문객 중'김제 디지털시민증'을 발급받고 사업 참여 가맹점을 이용한 소비자를 대상으로 진행된다.
지원 내용은 김제 디지털시민 가맹점에서 3만원 이상 결제한 영수증을 인증하면, 김제사랑상품권 1만원을 지급하는 것으로, 1인당 최대 2회까지 참여할 수 있어 최대 2만원의 페이백 혜택을 받을 수 있다.
참여 방법은 △ 참여 가맹점 방문 및 3만 원 이상 이용 △ QR코드 캐시백 신청 △ 영수증 인증 △ 승인 문자 수신 △김제사랑상품권 수령의 절차로 진행된다.
한편, '김제 디지털시민 캐시백 지원사업'에 대한 자세한 내용 및 가맹점 확인은 QR코드 안내 또는 문의전화(운영시간 10:00~17:00)를 통해 확인할 수 있다.