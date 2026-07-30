임실군 ‘오수개’ 천연기념물 지정 추진 본격화…신청자료 보완 착수

1.임실군,‘충견 오수개’국가 천연기념물 지정 본격 추진4(오수개) 0 임실군에서 '충견 설화'를 간직한 우리나라 고유의 대표 토종견 '오수개'.

전북 임실군이 우리나라 대표 토종견인 '오수개'의 천연기념물 지정을 위한 절차를 본격화했다.임실군은 오수 반려누리에서 '오수개 천연기념물 지정 신청자료 검토보고회'를 열고 지정 신청을 위한 연구자료를 종합적으로 점검하는 한편 향후 추진 방향과 보완 과제를 논의했다고 30일 밝혔다.이번 보고회에는 군 관계자를 비롯해 오수반려문화도시 추진협의회, 중부대학교 산학협력단 등 관계자와 연구용역을 수행중인 중부대학교 정태호 교수가 천연기념물 지정 신청자료와 연구 추진 상황을 보고했다.오수개는 고려시대 문헌인 '보한집' 등에 기록된 '주인을 구한 충견' 설화의 주인공으로, 오랜 역사성과 문화적 상징성을 간직한 대한민국 대표 토종견이다.특히, 지난 2024년에는 UN FAO(국제연합식량농업기구) 세계가축다양성정보시스템(DAD-IS)에 대한민국 토종견으로 정식 등재되며 국제적으로도 독자성과 보존가치를 인정받았다.군은 이 같은 오수개의 역사적·학술적 가치를 국가 차원에서 체계적으로 보존·관리하고 미래세대에 계승하기 위해 '자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률' 에 따라 오수개의 천연기념물 지정을 추진하고 있다.이번 보고회에서 참석자들은 국가유산청 심의에 대비해 오수개만의 독창적인 역사성과 문화적 상징성, 학술적 가치가 심사과정에서 보다 명확하게 전달될 수 있도록 자료의 객관적인 근거를 더욱 강화하기로 의견을 모았다.한득수 군수는 "오수개는 천년의 충견설화를 간직한 대한민국의 소중한 토종 유전자원이자 역사와 문화가 살아있는 자연유산"이라며, 천연기념물 지정은 오수개의 가치를 국가적으로 인정받는 중요한 과정인 만큼 신청자료 보완과 현장실사 준비에 만전을 기해 반드시 좋은 결실을 맺을수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.