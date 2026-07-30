AI 초음파·디지털 동료 ‘핵심기술’ 확보…과기부, 에이전틱 AI R&D 착수

'에이전틱AI 기술개발' 사업 착수보고회 개최

NC AI 등 4개사 주관…기술성숙도 7단계급 개발

과기부, 1년6개월 간 180억원 집중 투입 예정

2027년 말 단계평가 후 1개 과제 추가 지원

2026072701001794800098611 0 과학기술정보통신부 청사 전경./연합

자율적으로 문제 판단과 행동을 수행하는 에이전틱 인공지능(AI)의 핵심 기술 확보를 위해 정부와 산학연이 힘을 모은다.과학기술정보통신부는 정보통신기획평가원(IITP)과 AI·SW마에스트로 서울센터에서 '실세계 능동행동형 에이전틱AI 기술개발' 사업의 착수보고회를 개최했다고 30일 밝혔다.에이전틱 AI R&D는 '에이전틱 AI 이니셔티브'의 핵심미션 중 하나로, 국내 에이전틱 AI 생태계 실행 기반을 구축하기 위해 추진된다. 과기부는 이를 통해 사람의 개입 없이 자율·능동적으로 '임무 설정→판단→행동'이 가능한 에이전틱 AI 핵심기술 개발을 통해 국내 에이전틱 AI 산업 확산의 마중물 역할을 할 것로 기대하고 있다.이번 사업은 NC AI와 메디컬파크, 심심이, 브이이엔지가 주관기관을 맡고 총 26개 산학연 연구기관이 참여할 예정이다.세부적으로, 초음파 검사 전주기를 숙련된 검사자 수준으로 시행하는 '에이전틱 AI 유방 초음파'를 비롯해 기업의 분산된 업무 프로세스를 스스로 이해한 후 자율적으로 문제를 해결하는 '에이전틱 AI 디지털 업무 동료' 등을 개발한다. 최종 결과물은 기술성숙도(TRL) 7단계의 완성도를 갖춰야 하며 실제 환경에서 작동하고, 검증 가능한 수준의 시제품으로 개발돼 사업화 성과를 창출할 예정이다.이날 착수보고회에서는 주관연구기관별로 구체적인 연구목표와 단계별 성과목표를 공유하고, 참여 연구기관별 역할 및 세부 협업방안 등에 대한 발표가 진행됐다. 그후 과기부와 IITP, 연구기관 간 간담회를 통해 에이전틱 AI 실행 생태계 기술 경쟁력 확보와 AI 강국 도약을 위한 정책적 지원책과 발전 방향 등을 논의했다.과기부는 올해부터 1년 6개월 간 총 180억원을 집중 투입, 빠른 시간 내 국민이 체감할 수 있는 에이전틱AI 제품·서비스 개발을 달성한다. 이후 2027년 말 단계평가를 통해 1개의 과제를 선정, 1년간 추가 지원을 통해 세계 최고 수준의 제품·서비스 개발을 목표로 연구개발에 박차를 가한다는 계획이다.이진수 과기부 인공지능정책기획관은 "에이전틱 AI 시대에는 우수한 AI 모델뿐만 아니라 AI가 실제 환경에서 판단하고 실행할 수 있도록 하는 핵심 기술 확보가 중요하다"며 "이번 R&D 사업을 통해 우리나라의 에이전틱 AI 기술 경쟁력을 강화하고, 에이전틱 AI 혁신을 선도할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.홍진배 IITP 원장은 "에이전틱 AI 시장과 기술이 빠르게 발전하는 만큼 R&D 수행 과정에서도 무빙 타겟 방식을 적용해 연구자들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 기술 개발에 집중할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.