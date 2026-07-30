닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 충청

‘넷플릭스 동궁’이 픽한 호서대캠퍼스 발길 이어진다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260730010011344

글자크기

닫기

아산 이신학 기자

승인 : 2026. 07. 30. 15:07

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

호서대 아산캠퍼스 소류지
각종 드라마의 주요 촬영지로 각광받고 있는 호서대 아산캠퍼스 소류지 전경. /호서대학교
호서대학교 아산캠퍼스가 넷플릭스 글로벌 흥행작 '동궁'의 주요 촬영지로 주목받으며, 캠퍼스를 찾는 국내외 방문객들의 발길도 이어지고 있다.

작품의 주요 배경으로 등장한 호서대 아산캠퍼스의 건축물과 자연경관도 시청자들의 눈길을 끌고 있다.

30일 호서대에 따르면 아산캠퍼스는 유럽풍 건축물과 넓은 잔디광장, 아름드리나무가 이어지는 산책로가 조화를 이룬다. 봄에는 벚꽃과 신록, 여름에는 푸른 녹음, 가을에는 단풍, 겨울에는 설경까지 계절마다 색다른 풍경을 선사해 언제 찾아도 새로운 매력을 느낄 수 있다.

서울 강남에서 차량으로 1시간 남짓이면 닿을 수 있는 접근성도 장점이다. 도심에서 가까우면서도 감각적인 사진과 영상을 담을 수 있어 크리에이터들의 방문도 늘고 있다.

드라마 속 배경으로 등장한 소류지 보행로는 호서대 학생들이 매일 오가는 공간이다. 학생들은 익숙한 일상에서 드라마 속 장면을 마주하는 특별한 경험을 누리며 대학 생활에 색다른 즐거움을 더하고 있다.

호서대는 동궁으로 처음 알려진 곳이 아니다. 수십 편의 드라마와 영화, 뮤직비디오가 촬영됐으며, 동궁을 비롯해 박서준·원지안 주연의 '경도를 기다리며', '오아시스', '재벌집 막내아들', '돌풍', '멜랑꼴리아', '검색어를 입력하세요 WWW', '어게인 마이 라이프' 등 다양한 작품의 배경으로 등장했다.

김종수 호서대 홍보팀장은 "호서대는 자연과 캠퍼스가 조화를 이루는 열린 공간"라며 "캠퍼스를 천천히 둘러보며 사계절이 만들어내는 풍경과 호서대만의 매력을 함께 느껴보시길 바란다"고 말했다.

동궁은 탄탄한 스토리와 뛰어난 영상미를 앞세워 드라마 공개 이후 차트 상위권을 유지하며 세계적인 화제를 모으면서 뜨거운 반응을 얻으며 흥행을 이어가고 있다.
이신학 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

‘日 브랜드 카피 논란’ 도쿄베리, 게시물 대거 삭제…백화점 팝업도 중단

[칼럼] ‘소모품’이 된 신규 간호사, 침묵하는 병원의 비극

미 연준, 금리 ‘매파적 동결’에 국채 30년물 5.21% 폭등…다우 1153포인트 하락

[2보] 삼성전자, 역대 최대 분기 실적 기록…반도체서만 89조 벌었다

[日구마모토 강진] 반도체공장 잇단 가동중단…도요타·닛산도 생산 차질

미·이란 충돌, 요르단서 지중해·홍해까지 확산...트럼프 “두들겨 팰 것” 보복전 재개 예고

[검사수첩] 법정에 제출된 해외문서…공판검사가 밝혀낸 6500억 사기의 진실

지금 뜨는 뉴스

기후동행패스 9월 정식 출시…청년 혜택 39세로 확대

“밤만 되면 미친 듯이 쇼핑”…알고 보니 ‘뇌 문제’였다

BTS, 그래미 어워즈 보이콧…“지역·언어로 구분 말길”

준중형 한계를 넘다…‘디 올 뉴 아반떼’ 프리미엄 승부수

강남은 신라면, 성북은 짜파게티…우리동네 최애 라면은?