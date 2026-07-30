룰루레몬, 국내 1호 ‘청담 스토어’ 새단장…요가 스튜디오 갖춘 커뮤니티 허브로

한국 진출 10주년 맞아 국내 첫 매장 리뉴얼…4개 층 규모로 확대

국내 매장 유일 요가 스튜디오 조성…운동·커뮤니티 결합한 체험 공간 강화

[사진자료1] 리뉴얼 오픈한 룰루레몬 청담 스토어 외관 0 리뉴얼 오픈한 룰루레몬 청담 스토어 외관./룰루레몬

글로벌 스포츠웨어 브랜드 룰루레몬이 국내 첫 매장인 청담 스토어를 리뉴얼 오픈하며 체험형 매장 강화에 나섰다. 한국 진출 10주년을 맞아 단순 판매 공간을 넘어 운동과 커뮤니티를 함께 경험할 수 있는 거점으로 탈바꿈시켰다.룰루레몬은 31일 서울 강남구 청담동에 위치한 청담 스토어를 새롭게 개장한다고 30일 밝혔다.2016년 한국 시장 진출과 함께 문을 연 청담 스토어는 지난 10년간 브랜드의 성장을 함께한 상징적인 매장이다. 이번 리뉴얼은 한국 시장 진출 10주년을 기념하는 동시에 고객들이 운동과 웰비잉을 경험하며 교류할 수 있는 커뮤니티 허브로 역할을 확대하기 위해 추진됐다.새롭게 단장한 청담 스토어는 총 4개 층 규모로, 지난해 11월 문을 연 강남 플래그십 스토어와 동일한 글로벌 디자인 콘셉트를 적용했다. 캐나다 밴쿠버 해안에서 영감을 받은 자연 소재와 따뜻한 색감을 활용해 브랜드 정체성을 담았으며, 1층에는 남녀 최신 컬렉션을, 지하 1층과 2층에는 각각 남성·여성 제품을 확대 배치했다.가장 큰 변화는 3층에 마련된 요가 스튜디오다. 국내 룰루레몬 매장 가운데 유일한 요가 스튜디오로, 요가를 비롯해 바레와 트레이닝 등 다양한 커뮤니티 클래스를 운영한다. 클래스는 전·현직 룰루레몬 앰배서더가 진행하며 네이버 예약을 통해 일반 고객도 참여할 수 있다.룰루레몬은 정식 개장에 앞서 30일 프리 오프닝 행사를 열고 앰배서더와 함께하는 요가 클래스와 한국 진출 10주년 기념 프로그램, 프라이빗 쇼핑 등을 진행한다. 이어 31일부터 8월 2일까지 러닝과 요가, 바레, 필라테스 등 다양한 커뮤니티 프로그램도 운영할 예정이다.데이비드 드라벡 룰루레몬 한국 지사장은 "한국은 건강한 라이프스타일과 웰비잉에 대한 관심이 높은 핵심 성장 시장"이라며 "청담 스토어 리뉴얼을 계기로 더 많은 고객이 움직임을 통해 웰비잉을 경험하고 지역 커뮤니티와 연결될 수 있도록 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.한편 룰루레몬은 2016년 청담 스토어를 시작으로 서울과 경기, 부산, 대전, 대구 등 전국으로 매장을 확대해 현재 국내에서 총 26개 매장을 운영하고 있다.