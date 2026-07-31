한·칠레 경제계, 미래산업 협력 본격화…핵심광물·AI 맞손

FTA 20년 넘어 미래산업 동맹…경제협력 새 전기 마련

핵심광물·AI·그린수소 협력 확대…신성장동력 확보

이우현 "첫 FTA 파트너 넘어 미래산업도 함께 성장"

이재명 대통령, 한-칠레 비즈니스 라운드 테이블 참석 0 이재명 대통령이 30일(현지시간) 칠레 산티아고 한 호텔에서 한-칠레 비즈니스 라운드 테이블에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. /연합

한국과 칠레 경제계가 자유무역협정(FTA)을 기반으로 이어온 협력을 핵심광물과 인공지능(AI), 친환경에너지 등 미래산업으로 확대한다. 글로벌 공급망 재편과 디지털 전환이 가속화되는 가운데 양국 기업들은 자원과 제조 경쟁력을 연계해 새로운 성장동력을 함께 확보한다는 구상이다.대한상공회의소는 칠레산업협회(SOFOFA)와 공동으로 30일(현지시간) 칠레 산티아고에서 '한·칠레 비즈니스 라운드테이블'을 개최했다고 밝혔다.이번 행사에는 이재명 대통령과 양국 주요 기업인, 정부 관계자들이 참석해 핵심광물 공급망과 첨단기술·디지털, 친환경에너지·교역 확대 등 미래산업 협력 방안을 논의했다.한국 측에서는 이우현 OCI홀딩스 회장 겸 한·칠레 경제협력위원장을 비롯해 장인화 포스코홀딩스 회장, 구자은 LS 회장, 최윤범 고려아연 회장, 장재훈 현대자동차그룹 부회장, 이동훈 SK바이오팜 대표, 류재철 LG전자 사장, 정인섭 한화오션 사장, 최수연 네이버 대표 등이 참석했다. 칠레에서는 로사리오 나바로 칠레산업협회 회장과 수사나 히메네스 칠레생산상업연맹 회장 등 경제계 인사들이 함께했다.이우현 회장은 "칠레는 한국 최초의 FTA 체결국이고, 한국은 칠레 최초의 아시아 FTA 체결국"이라며 "양국은 서로에게 '첫 번째'를 선물한 특별한 파트너"라고 말했다.이어 "그 첫걸음은 지난 20여 년간 양국 경제협력을 발전시키는 든든한 기반이 됐다"며 핵심광물과 첨단기술·디지털, 친환경에너지 등 미래산업 전반에서 새로운 성장 기회를 함께 만들어가자고 제안했다.이번 회의에서는 핵심광물 공급망 구축이 주요 의제로 다뤄졌다. 세계적인 구리·리튬 생산국인 칠레와 국내 기업들의 소재·제조 경쟁력을 연계해 공급망 안정성을 높이는 것이 핵심이다.포스코홀딩스와 LS, 고려아연은 리튬과 구리 등 전략광물을 중심으로 협력 방안을 소개했다. 포스코홀딩스는 직접리튬추출(DLE) 기술을 기반으로 환경 영향을 최소화하는 자원개발 협력 계획을 공유했다.LS는 2014년 칠레 국영 구리기업 코델코와 설립한 합작법인의 운영 경험을 바탕으로 AI 시대 전력산업 발전에 기여하겠다는 방침을 밝혔다. 고려아연은 핵심광물 공급망 다변화를 위한 칠레와의 협력 강화 계획을 내놨다.AI와 디지털 분야도 주요 협력 축으로 제시됐다. LG전자는 AI 데이터센터 통합 솔루션 역량을 활용한 협력 확대 가능성을 제시했다. 네이버는 칠레 소버린 AI 구축과 AI 돌봄 서비스, 스마트시티 프로젝트 등 현지 AI 생태계 조성 계획을 소개했다.한화오션은 양국 조선소 간 협력체계를 구축한 뒤 이를 남미 공동수출로 발전시키는 단계적 협력 모델을 제안했다. 이를 통해 칠레의 방산 자립 기반 구축에도 기여한다는 구상이다.친환경에너지 분야에서는 현대자동차와 OCI홀딩스가 협력 방향을 제시했다. 현대자동차는 친환경차 라인업 확대와 칠레의 재생에너지를 활용한 그린수소 생태계 조성 방안을 공유했다. OCI홀딩스는 한국의 태양광 밸류체인 제조 경쟁력과 칠레의 재생에너지 자원을 연계한 산업협력 구상을 밝혔다.교역 확대 분야에서는 바이오와 식품, 화장품 등에서 협력 방안이 논의됐다. SK바이오팜은 현지 파트너사인 유로파마와 출시한 뇌전증 신약 사례를 소개하며 칠레 환자의 치료 접근성 향상 계획을 공유했다. 호산물산과 씨아이씨디는 각각 K-푸드와 K-뷰티의 현지 유통망 확대 구상을 내놨다.윤철민 대한상의 국제통상본부장은 "이번 비즈니스 라운드테이블은 양국 기업이 기존 교역과 자원 중심의 협력을 넘어 새로운 사업 기회를 모색했다는 점에서 의미가 있다"며 "대한상의는 양국 기업이 더 많은 분야에서 글로벌 시장을 함께 선도할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.