리가켐바이오, 기술 적용 위장관암 ADC 美 임상 승인

파트너사 익수다 FDA IND 승인 획득

CA242 표적 신약 후보로 미충족 수요 공략

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리가켐바이오사이언스의 항체-약물 접합체(ADC) 플랫폼 기술이 적용된 위장관암 치료 후보물질이 미국 임상 단계에 진입했다.리가켐바이오는 파트너사 익수다 테라퓨틱스가 CA242를 표적하는 ADC 후보물질 'IKS04'에 대해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상시험계획(IND)을 승인 받았다고 31일 밝혔다. 이번 승인으로 IKS04는 위장관(GI)암 환자를 대상으로 임상 1상 시험을 진행할 수 있게 됐다.CA242는 대장암, 위암, 췌장암, 담도암 등 주요 위장관암에서 강하게 발현되는 반면 정상 조직에서는 발현이 제한적인 종양 특이적 항원이다. 위장관암은 미충족 의료 수요가 큰 분야지만 기존 토포이소머라제1(Topo1) 억제제 기반 ADC로는 충분한 효과를 확보하기 어려웠다. 이에 새로운 기전과 차별화된 작용기전을 갖춘 ADC에 대한 필요성이 커져 왔다.IKS04는 CA242 인간화 항체에 리가켐바이오의 PBD(피롤로벤조디아제핀) 프로드러그 페이로드와 차세대 ADC플랫폼 기술을 적용한 신약 후보물질이다. 회사는 해당 기술은 종양에서 선택적으로 활성화돼 페이로드를 방출하도록 설계했다고 설명했다.특히 익수다는 IKS04 개발 과정에서 ADC와 접합되지 않은 항체를 함께 투여하는 병용 방식을 적용할 계획이다. 고효능 페이로드를 적용한 ADC의 고형암 침투를 개선하기 위한 접근이다.리가켐바이오는 전임상시험에서 IKS04가 여러 위장관암 모델에서 항암 활성을 나타냈다고 밝혔다. 고형암을 대상으로 PBD를 적용한 ADC 중 넓은 치료 지수를 확인했으며, 고발현 모델에서는 비접합 항체를 병용했을 때 항암 효과가 높아졌다는 설명이다.박세진 리가켐바이오 대표이사는 "IKS04의 미국 FDA IND 승인은 IKS014, IKS03에 이어 당사의 프로드러그 플랫폼 기술이 파트너사의 다양한 파이프라인에서 거듭 검증되고 있음을 입증하는 성과"라며 "글로벌 파트너들과의 협력을 통해 당사 플랫폼의 확장성과 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.