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기아, 알바니아·짐바브웨서 ‘그린라이트 프로젝트’ 결실

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김아윤 기자

승인 : 2026. 07. 31. 09:10

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경제적 자립 돕는 활동 전개
2027년까지 지속 후원 예정
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(왼쪽부터) 알바니아 '그린라이트 프로젝트' 이양 행사에서 클로디안 타체 엘바산 사회복지청장, 엘리오나 엘마지 알바니아 월드비전 회장, 마리글렌 디샤 리브라즈드 시장, 이은주 기아 지속가능경영팀장 등이 기념 촬영을 하고 있다./기아
기아의 글로벌 사회공헌 활동 '그린라이트 프로젝트'가 알바니아와 짐바브웨에서도 추진된다.

기아는 31일 최근 알바니아에서 사회공헌 활동 '그린라이트 프로젝트(Green Light Project)' 이양식을 개최하고 현지 지역사회에 자립 모델 운영 권한을 공식 이관했다고 밝혔다.

앞서 짐바브웨에서도 '그린라이트 프로젝트' 사업을 성공적으로 마무리하고 이양을 완료했다.

이로써 알바니아와 짐바브웨는 '그린라이트 프로젝트'의 현지 이양을 완료한 열 세번째, 열 네번째 거점이 됐다.

그린라이트 프로젝트는 기아가 2012년 시작해 15년간 아프리카, 유럽, 아시아의 15개국 19개 거점에서 전개 중인 글로벌 대표 사회공헌 활동이다.

보건·교육·경제 분야에서 어려움을 겪는 지역사회에 관련 인프라 구축뿐 아니라 모빌리티 및 자립 프로그램 등을 지원한다. 사업 안정화 이후에는 운영 권한을 지역사회에 이양함으로써 궁극적인 자립을 돕고 있다.

기아는 '그린라이트 프로젝트'의 일환으로 2023년부터 알바니아의 리브라즈드 인근 지역 주민들의 의료 접근성 향상과 저소득 장애 가정의 경제 자립을 뒷받침하기 위한 활동을 추진해왔다.

알바니아 및 짐바브웨 거점의 자립 운영 체계를 향후 수년 간 모니터링하며 안정적인 운영이 이루어지도록 도울 계획이다.

이덕현 기아 지속가능경영실장 상무는 "그린라이트 프로젝트의 핵심은 사업기간이 종료된 이후에도 현지 주도로 지속가능한 운영이 가능케 하는 것"이라며 "남은 5개 거점에 대해서도 2027년까지 후원을 지속할 예정이며, 앞으로도 글로벌 사회 이슈 해결을 위해 적극적으로 노력하겠다"고 밝혔다.
김아윤 기자

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