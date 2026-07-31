경찰, ‘인천 물류센터 화재’ 쿠팡 압수수색

압수수색 12시간 만에 종료

물류센터 설계도면 등 확보

clip20260731091829 0 인천경찰청 '석남동 쿠팡 물류센터 화재 수사 전담팀'이 30일 물류센터 인근 쿠팡 사무실에서 압수한 물품이 담긴 상자들을 차량에 싣고 있다. /연합뉴스

경찰이 대형 화재가 발생한 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에 대한 강제 수사에 나섰다.인천경찰청은 '석남동 쿠팡 물류센터 화재 수사 전담팀'은 지난 30일 오전 10시께부터 화재 발생 물류센터 인근 쿠팡 사무실과 방재실 등 3곳에서 압수수색을 벌였다고 31일 밝혔다. 수사관 30명이 동원된 이번 압수수색은 12시간 만인 오후 10시께 마무리됐다.경찰은 소방 안전 관련 서류와 물류센터 설계도면, 화재 당시 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상 원본 등을 확보한 것으로 알려졌다.경찰은 방화와 실화 등 혐의점을 확인하기 위해 압수수색에 나섰다고 밝혔다. 이번 화재와 관련한 입건자는 아직 없다.이번 화재는 지난 18일 오전 6시54분께 발생해 109시간 40여분만인 지난 22일 오후에 진화됐다. 이 과정에서 소방관 2명이 각각 연기흡입과 탈진으로 병원 치료를 받았고, 이 외 인명피해는 발생하지 않았다.소방 당국은 물류센터 6층 3단 선반(랙)에 보관 중이던 적재 물품(상자)에서 불이 시작한 것으로 추정하고 있다. 경찰과 소방 등은 지난 28일 합동 감식을 통해 발화 추정 지점에서 비닐 팩 8팩 분량의 배터리와 금속류 등 생활용품을 수거했다.