젠틀몬스터, 프라다 협업 신규 컬렉션 10종 출시

[이미지] 젠틀몬스터 프라다 컬렉션 캠페인 이미지 0 젠틀몬스터 프라다 컬렉션. /젠틀몬스터

젠틀몬스터는 프라다와 협업한 신규 컬렉션을 31일 한국에 공식 출시했다고 밝혔다.이번 컬렉션은 총 10종의 아이웨어로 구성됐다. 구조적 프론트 설계, 프라다의 시그니처 삼각 로고, 젠틀몬스터 특유의 조형적 감각이 결합됐다.여기에 이번 컬렉션에서만 만나볼 수 있는 특별한 컬러웨이와 클리어, 블랙, 그린, 퍼플, 핑크 등 다채로운 렌즈를 더했다.이번 캠페인에는 일본 배우 사카구치 켄타로가 참여해 컬렉션의 초현실적 세계관을 표현했다. '책'을 콘셉트로 현실과 상상의 경계를 넘나드는 초현실적인 서사를 펼치는 가운데 사카구치 켄타로의 손끝에서는 흙과 물, 불, 공기, 사랑을 상징하는 다섯 가지 힘이 차례로 모습을 드러낸다.이와 함께 캠페인 속 시를 책 형태의 오브제로 재해석한 협업 기념 스페셜 패키지도 공개했다.이번 컬렉션은 한국 출시에 앞서 지난 3일 일본에서 출시됐다. 특히 프라다 아오야마 플래그십 스토어에서는 사카구치 켄타로가 캠페인에서 착용한 '프라다 젠틀몬스터 2 A02(Prada Gentle Monster 2 A02)'가 오픈 직후 품절되는 등 큰 호응을 얻었다.젠틀몬스터의 프라다 협업 컬렉션은 하우스 노웨어 서울과 하우스 노웨어 도산, 더현대 서울, 신세계백화점 강남점 등 주요 오프라인 매장과 젠틀몬스터 공식 홈페이지에서 구매할 수 있다.