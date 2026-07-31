SK이터닉스, 지속가능경영보고서 발간…2040년 탄소중립 로드맵 공개

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SK이터닉스가 2040년 탄소중립(넷제로) 달성을 위한 중장기 로드맵을 담은 지속가능경영보고서를 발간하며 친환경 경영 강화에 나섰다.SK이터닉스는 지난해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과와 향후 추진 전략을 담은 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 31일 밝혔다.지난해 3월 회사 출범 이후 두 번째로 발간된 이번 보고서는 연도별 비교가 가능하도록 최근 2개년 데이터를 담았다. 국제 지속가능경영 보고 기준(GRI)을 적용해 작성했으며 외부 전문기관의 제3자 검증을 거쳐 신뢰성과 객관성을 확보했다.보고서에는 지난해 대비 새롭게 수립한 2040년 탄소중립 목표와 이를 달성하기 위한 단계별 추진 전략이 포함됐다. 재생에너지 발전사업의 자연 의존도와 환경 영향, 발전 자산의 물리적 기후 리스크 분석 결과도 함께 담았다.환경(E) 부문에서는 약 900억원 규모의 그린에너지 솔루션 투자와 제주 가시리 배터리에너지저장장치(BESS) 발전사업 진출 등을 통해 신재생에너지 사업 포트폴리오를 확대했다.사회(S) 부문에서는 안전·보건·환경(SHE) 2.0 체계를 도입해 안전관리 수준을 높였으며 협력사 행동규범과 공급망 지속가능성 정책을 새롭게 마련해 공급망 ESG 관리 체계를 구축했다.지배구조(G) 부문에서는 내부 자정 시스템을 기반으로 윤리경영을 강화했다. 내부회계관리제도 미비점과 공정거래 위반·제재 건수는 지난해에 이어 모두 '0건'을 유지했다.