젝시믹스, 여름 시즌오프 돌입…무제한 10% 쿠폰·균일특가 진행

[사진자료]1.젝시믹스 서머시즌오프 포스터 0 젝시믹스 서머시즌오프./젝시믹스

젝시믹스가 여름 시즌 마무리를 맞아 할인 프로모션을 진행한다. 무제한 할인 쿠폰과 균일가 행사를 앞세워 여름 인기 제품 판매를 확대한다는 전략이다.31일 브랜드엑스코퍼레이션에 따르면 젝시믹스는 이날부터 다음 달 28일까지 공식 온라인몰에서 '서머 시즌오프' 프로모션을 진행한다.행사 기간에는 횟수 제한 없이 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 사용 후 재발급받을 수 있어 행사 대상 상품 구매 시 여러 차례 사용할 수 있다.균일특가 행사도 함께 마련했다. 여름철 수요가 높은 애슬레저웨어를 9000원대부터 1만9000원대, 2만9000원대, 3만9000원대 등 가격대별로 선보여 소비자 선택 폭을 넓혔다.구매 고객을 위한 사은품도 준비했다. 행사 기간 15만원 이상 구매 고객에게는 심볼 크루삭스를 선착순 증정한다. 사은품은 준비된 수량이 모두 소진되면 행사가 종료된다.젝시믹스는 이번 시즌오프를 통해 운동과 일상, 여행 등 다양한 상황에서 활용할 수 있는 애슬레저 제품을 합리적인 가격에 선보이며 고객 혜택을 강화한다는 계획이다.젝시믹스 관계자는 "여름 인기 제품을 보다 부담 없는 가격에 구매할 수 있도록 무제한 할인 쿠폰과 균일특가 등을 마련했다"며 "앞으로도 시즌과 고객 수요를 반영한 다양한 프로모션을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.