‘인천~라스베이거스’ 델타항공, CES 2027 시즌 특별 정기편 운항

델타항공 0 인천-라스베이거스 특별 정기편 운항 일정. /델타항공

델타항공이 세계 최대 가전·IT 전시회인 'CES 2027' 개최에 맞춰 인천과 미국 라스베이거스를 잇는 특별 정기편을 한시적으로 운항한다. CES 기간 급증하는 항공 수요에 대응하고 국내 기업과 참관객들의 이동 편의를 높이기 위한 조치다.델타항공은 내년 1월 열리는 CES 2027에 맞춰 인천~라스베이거스 특별 정기편을 한시 운항한다고 31일 밝혔다.해당 특별 부정기편은 CES 개막에 맞춰 1월 3일~5일 동안 인천국제공항에서 출발해 라스베이거스 해리 리드 국제 공항까지의 직항편이다. 돌아오는 항공편은 1월 9일~10일까지 운영될 예정이다.이번 델타항공의 인천-라스베이거스 부정기편은 델타항공의 주력 기종인 A350-900 항공기로 운항될 예정이다. 좌석 등급은 원 스위트(One Suites), 프리미엄 셀렉트(Premium Select), 컴포트(Comfort), 메인(Main) 등 네 가지로 구성했다.이번 신규 항공편은 기존에 운항 중인 인천-상하이 노선과 시너지를 발휘해 CES를 향한 아시아 지역의 높은 글로벌 연결성 수요를 충족시키는 동시에 아시아와 라스베이거스를 직접 직접 잇는다는 계획이다.특히 델타항공은 아시아 지역 신규 직항 노선 개설과 미국 국내선 증편을 통해 CES 2027 기간 중 120개 이상의 성수기 항공편을 운항하며, 미국 전역의 주요 비즈니스 허브와 전 세계를 연결할 예정이다.아타르 칸 아시아 태평양 글로벌 세일즈 디렉터는 "CES는 글로벌 혁신의 흐름을 보여주는 가장 상징적인 무대"라며 "이번 홍콩과 타이베이 신규 취항과 오스틴 등 미국 주요 시장에서의 운항 확대를 통해 더 많은 고객에게 편리하고 차별화된 프리미엄 비행 경험을 제공할 것"이라고 말했다.