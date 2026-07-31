“시장 쫌 만납시다!”…최현덕 남양주시장, 다산1동서 시민 의견 청취

기업·주민 주도 복지현장 방문…생활 현안 놓고 주민과 소통

남양주시 0 최현덕 남양주시장(윗줄 오른쪽 두번쨰)이 30알 다산1동 행정복지센터에서 진행된 간담회 '시장 좀 만납시다'에서 주민들과 지역 현안을 논의하고 있다./남양주시

다산1동에서 시민들을 만난 최현덕 남양주시장이 쏟아지는 지역현안 관련 목소리에 진땀을 흘렸다.31일 남양주시에 따르면 최 시장은 전날 다산1동에서 진행된 세 번째 '현장시장실'을 통해 지역기업과 주민 주도 복지사업 현장을 둘러보고 시민들의 목소리를 청취했다.다산1동은 대규모 공동주택과 상업시설이 밀집한 도심 생활권으로, 지역기업과 주민 공동체가 함께 지역의 활력을 이끌고 있다. 이날 최 시장은 이러한 지역 특성을 반영해 기업 현장과 생활복지 현장을 두루 살피고 주민들과 지역 현안을 논의했다.현장시장실은 시장이 읍·면·동을 직접 찾아 지역 현안을 살피고 주민과 해결 방안을 모색하는 현장 중심 행정이다. 최 시장은 지난 16일 진접읍과 28일 화도읍에 이어 이날 다산1동에서 세 번째 일정을 진행했다.또한 최 시장은 주민이 직접 발굴한 생활밀착형 사업 현장도 찾았다. 먼저 맥가이버봉사단이 추진하는 안전취약가구 주거환경 개선사업 현장을 방문해 소규모 집수리 진행 상황을 살피고 봉사자들을 격려했다. 이 사업은 2025년 주민총회 의제로 선정돼 주민 주도로 추진되고 있다.이어 다산1동 통장협의회와 지역사회보장협의체 등이 참여하는 '통장드림반찬' 사업 현장을 찾아 추진 계획을 살피고 관계자들을 격려했다.마지막 일정으로 열린 '시장 좀 만납시다'에는 주요 사회단체 관계자와 주민 등 40여 명이 참석했다. 주민들은 공공체육시설 운영 개선과 중촌마을 도시재생사업, 주차·도로 정비, 왕숙천문화제 확대 등 생활과 밀접한 지역 현안을 건의했다.시는 이날 제기된 의견을 관계 부서와 공유하고 법적·재정적 여건과 사업 필요성을 종합적으로 검토해 개선 방안을 마련할 계획이다.최 시장은 "다산1동의 주요 현장을 직접 살피며 지역의 다양한 목소리를 들을 수 있었다"며 "앞으로도 현장시장실과 정기적인 시민 면담을 통해 시민의 목소리가 시정에 실질적으로 반영되도록 하겠다"고 말했다.이어 "앞으로도 다산1동을 비롯한 읍·면·동 곳곳에서 주민들과 지속해서 소통하며 지역별 현안을 세심하게 살피고, 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"라고 덧붙였다.시는 앞으로도 관내 읍·면·동을 차례로 찾아 시민과의 현장 소통을 이어갈 방침이다.