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IT·과학

배틀그라운드 모바일, ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’와 컬래버 진행

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김민주 기자

승인 : 2026. 07. 31. 13:12

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사진자료_배틀그라운드 모바일, 스파이더맨_브랜드 뉴 데이’와 컬래버레이션 진행
크래프톤은 배틀그라운드 모바일이 소니 픽처스의 신작 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'와 기간 한정 컬래버레이션을 진행한다고 밝혔다./크래프톤
크래프톤은 '배틀그라운드 모바일'이 소니 픽처스의 신작 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'와 협업 콘텐츠를 선보인다고 밝혔다.

31일 크래프톤에 따르면 7월 30일부터 9월 1일까지 진행되는 이번 컬래버레이션은 버전 4.5 업데이트의 일환으로 마련된 기간 한정 콘텐츠다. 이용자들은 영화 속 세계관을 반영한 신규 지역과 이동·전투 시스템, 각종 보상 콘텐츠 등을 오는 9월 1일까지 게임에서 만나볼 수 있다.

협업의 중심은 신규 지역 '센트럴 스퀘어'로, 고층 건물과 옥상을 중심으로 구성된 도심형 전장이다. 집라인을 활용해 지상과 옥상을 오갈 수 있도록 설계돼 이용자는 피터 파커의 아파트를 방문해 다양한 상호작용 요소와 이스터에그를 확인할 수 있다. 또 영화 테마 백팩과 전용 보급상자를 통해 한정 보상도 획득할 수 있다.

스파이더맨의 대표 능력을 활용한 신규 아이템도 추가됐다. '피터 파커의 장갑'을 장착하면 거미줄을 이용해 건물 사이를 이동하거나 적을 공격해 이동을 제한할 수 있다. '피터 파커의 후드티'는 벽 타기와 벽 달리기, 천장 이동, 더블 점프 등 특수 이동 기능을 지원하며, 주변 적의 흔적을 감지하는 '스파이더 센스' 기능도 제공한다.

이벤트 기간 동안 다양한 인게임 보상도 지급된다. 이용자는 8월 1일부터 2일까지 접속해 매치에 참여하면 한정 이모트를 받을 수 있으며, 테마 퀘스트를 완료하면 스토리 콘텐츠 '친절한 이웃(Friendly Neighbor)'을 해금할 수 있다. 진행도에 따라 영화 테마 아바타와 아바타 프레임 등 협업 기념 아이템도 획득 가능하다.

이와 함께 게임 곳곳에는 영화를 모티브로 한 상호작용 콘텐츠도 추가된다. 특정 지점에서는 스파이더맨이 등장하는 연출과 함께 보상을 획득할 수 있으며, 공중 구조 장면 등 영화 속 명장면을 재현한 포토 콘텐츠를 통해 특별 업적도 달성할 수 있다.

협업 콘텐츠는 클래식 모드뿐 아니라 크래프트 그라운드에도 적용된다. 이용자는 영화 테마 제작 템플릿을 활용해 스파이더맨의 이동 능력과 전투 요소를 반영한 콘텐츠를 직접 제작할 수 있다.
김민주 기자

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