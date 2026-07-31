UEFA·AFC, FIFA에 정면 반기…월드컵 보이콧까지 꺼냈다

인판티노 '월드컵 지분 매각' 추진에 유럽·아시아 집단 반발

UEFA "월드컵은 매물이 아니다"…FIFA 대회 전면 불참 경고

독단적 결정·잇단 상업화 논란 누적…인판티노 리더십 시험대

FILES-FBL-ECONOMY-FIFA-CONCACAF 0 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장. /AFP·연합

SOCCER-FIFA/STAKE 0 유럽축구연맹(UEFA)은 국제축구연맹(FIFA)이 월드컵을 비롯한 주요 대회의 상업적 권리를 민간 투자자에게 개방하는 방안을 추진하자 정면 반발하며 보이콧 의사까지 내비쳤다. /로이터·연합

국제축구연맹(FIFA)이 월드컵을 비롯한 주요 대회의 상업적 권리를 민간 투자자에게 개방하는 방안을 추진하면서 세계 축구계가 정면 충돌 양상으로 치닫고 있다. 특히 유럽축구연맹(UEFA)이 월드컵을 포함한 FIFA 주관 대회 보이콧까지 시사한 데 이어 아시아축구연맹(AFC)과 북중미카리브축구연맹(CONCACAF)도 잇달아 반대 입장을 공식화하면서 잔니 인판티노 FIFA 회장이 사상 최대 리더십 위기를 맞았다는 평가가 나온다.UEFA는 30일(현지시간) 성명을 통해 "우리는 FIFA가 월드컵과 기타 FIFA 대회의 소유권 지분을 민간 투자자들에게 이전하려는 제안을 만장일치로 단호하게 거부한다"며 "해당 제안이 전면 철회되고, FIFA가 향후 거버넌스(소유·경영 구조)나 대회 운영권을 민간 소유에 개방하지 않겠다는 구속력 있는 약속을 하지 않을 경우 어떤 UEFA 소속 국가 대표팀도 FIFA 주관 대회에 참가하지 않을 것"이라고 밝혔다.UEFA는 비판 수위를 더욱 높였다. "월드컵은 투자 상품으로 취급될 수 없으며, 월드컵의 어떤 부분도 민간 투자자에게 넘길 수는 없다"며 "월드컵은 매물이 아니다"라고 못 박았다. 이어 인판티노 회장을 겨냥해 "이번 일은 단순히 리더십의 심각한 실패가 아니라, 세계 축구의 수호자로서 FIFA가 져야 할 책임을 스스로 포기한 것"이라고 직격했다.논란의 발단은 인판티노 회장이 추진 중인 새로운 사업 구조다. FIFA는 기업가치 200억 달러 규모의 자회사를 설립해 월드컵과 클럽월드컵 등 주요 대회의 상업적 권리를 관리하고, 이 회사 지분 일부를 민간 투자자에게 매각하는 방안을 추진하고 있다. 동시에 211개 회원국에 오는 9월 19일까지 계획을 지지하면 4000만 달러(580억원)를 지급하겠다는 제안도 내놓았다.그러나 유럽 축구계는 이를 단순한 투자 유치가 아니라 '월드컵 민영화' 시도로 받아들이고 있다. 무엇보다 각 대륙 연맹과 회원국을 상대로 충분한 협의 없이 계획을 공개한 데다, 막대한 지원금을 앞세워 사실상 동의를 압박했다는 점에서 절차적 정당성을 문제 삼고 있다.실제 인판티노 회장을 향한 유럽 축구계의 불만은 이번 사안만이 아니다. 최근 수년간 FIFA는 클럽월드컵 확대, 국가대표 경기 일정 증가, 상업 행사 확대 등 수익성 중심 정책을 잇달아 추진해왔다. 이에 UEFA와 유럽 주요 리그, 선수단체들은 선수 혹사와 일정 과밀, FIFA의 권한 집중을 지속적으로 비판해 왔다. 이번 월드컵 지분 매각 구상은 그동안 누적된 갈등이 한꺼번에 폭발한 계기라는 분석이 나온다. 실제 유럽 현지에서는 인판티노 회장의 리더십에 대한 공개적인 문제 제기가 이어지고 있으며, 차기 FIFA 회장 선거 구도에도 영향을 미칠 수 있다는 전망까지 제기된다.UEFA의 강경 대응에 다른 대륙도 잇따라 동조했다. 41개 회원국을 둔 CONCACAF는 "제안을 둘러싼 적법한 절차의 부재, 인위적으로 짧게 설정된 마감 기한, 관련 거버넌스 기구의 검토 및 승인 누락 등에 깊은 우려를 표한다"며 매각안을 거부했다. 다만 UEFA와 달리 보이콧까지는 언급하지 않았다.AFC 역시 절차적 문제를 정면으로 지적했다. 로이터 통신에 따르면 셰이크 살만 빈 에브라힘 칼리파 AFC 회장은 47개 회원국에 보낸 서한에서 "대륙별 연맹의 전폭적인 지지 없이는 이 제안이 결코 성공할 수 없다"고 강조했다.이어 "AFC는 FIFA가 이 제안을 대중에 공개하기 전 어떠한 협의도 거치지 않은 점에 큰 우려와 실망을 표한다"며 "잠재적 파장에 대한 지배구조, 재무, 법률 분석 자료도 전혀 받지 못한 것은 전적으로 용납할 수 없는 일"이라고 규탄했다. 또 "FIFA의 일방적인 행보는 연대와 협력, 투명성이라는 대륙별 축구의 근간을 훼손하는 것으로 보여 깊이 우려된다"고 비판했다.UEFA는 2024∼2025시즌 한 해에만 유럽 최고 수준의 클럽 대회를 통해 44억 유로(약 7조2000억원)의 수익을 올릴 정도로 세계 축구의 중심축이다. 남녀 세계랭킹 상위 10개국 가운데 각각 6개국이 UEFA 소속인 만큼, 실제 유럽 국가들이 월드컵 등 FIFA 대회 참가를 거부할 경우 흥행과 상업성은 물론 대회 권위 자체가 흔들릴 수 있다는 전망이 나온다. 유럽의 보이콧이 현실화될 경우 내년 브라질에서 열리는 2027 여자 월드컵부터 직접적인 영향을 받을 가능성도 제기되고 있다.