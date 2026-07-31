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중기벤처 제약ㆍ바이오

GC녹십자웰빙, 상반기 매출 1012억…전년비 37%↑

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문정우 기자

승인 : 2026. 07. 31. 13:48

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주력 태반주사제 '라이넥' 255억 매출 올리며 실적 견인
에스테틱 신사업 마케팅 투자 속 영업익 95억…"하반기 성장 기대"
GC녹십자웰빙_kor
GC녹십자웰빙이 주력 제품인 태반주사제의 성장세에 힘입어 올해 상반기 매출 1000억원을 넘어섰다.

GC녹십자웰빙은 연결기준 올 상반기 매출 1012억원, 영업이익 95억원을 기록했다고 31일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 37.4%, 영업이익은 2.6% 각각 증가했다.

실적 성장은 간판 제품인 태반주사제 '라이넥주'가 이끌었다. 라이넥은 상반기에만 전년 동기 대비 약 26% 증가한 255억원의 매출을 올렸다. 라이넥은 이번 달 인체유래 의약품 최초로 누적 출하량 1억 앰플을 달성했다.

GC녹십자웰빙 관계자는 "라이넥은 매출 확대에 따른 음성혁신공장의 가동률 상승으로 원가율이 개선되면서 전체 영업이익에도 크게 기여했다"고 설명했다.

라이넥은 고용량 점적정맥 용법 임상 3상에서 1차 평가지표를 충족하는 탑라인 결과를 확보해 연내 식약처 품목허가 신청(NDA)을 앞두고 있다.

중장기 성장동력인 에스테틱 신사업 투자도 지속되고 있다. 올 상반기 자체 브랜드 스킨부스터 '지셀르'와 필러 '리본느' 투자로 마케팅 비용이 발생했지만, 하반기부터 투자 효과가 실적에 반영될 것으로 회사는 보고 있다.

연결 자회사 '어니스트리'는 전년 동기 대비 50% 성장한 매출 96억원을 달성했다. 지난해 하반기 출시한 '액상 마그네슘', '베르베린', '엘비모어' 등 건강기능식품 라인업이 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있다는 분석이다. 회사 관계자는 "하반기에는 에스테틱 신사업의 매출 기여도가 높아지면서 성장세가 더욱 가속화될 것"이라고 말했다.
문정우 기자

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