수협, 고수온 ‘심각’ 격상에 비상대책본부 가동…양식어가 피해 최소화 총력

900여 양식어가에 산소공급기·차광막 등 예방 장비 지원

보험금 신속 지급 TF 운영…추정 보험금 50% 선지급

70억원 규모 저리 재해복구 융자·긴급 출하 지원 병행

(사진자료)수협 고수온 피해 최소화 비상 대응 돌입 (1) 0 김기성 수협중앙회 대표이사가 31일 상황점검회의를 주재하고 있다. / 제공=수협중앙회

수협중앙회가 고수온 재난 위기경보가 격상됨에 따라 비상대책본부를 가동하고 양식어가 피해 최소화를 위한 종합 지원에 나섰다. 피해 예방부터 보험금 신속 지급, 저리 금융지원, 긴급 출하까지 전방위 대응 체계를 가동해 고수온 피해 확산을 막겠다는 방침이다.수협중앙회는 31일 고수온 재난 예·경보가 '심각 1단계'로 상향된 데 따라 비상대책본부를 가동하고 집중 대응에 돌입했다고 밝혔다. 이는 전날 서·남해를 중심으로 6개 해역에 고수온 경보, 18개 해역에 고수온 주의보가 발령된 데 따른 조치다.이날 서울 송파구 수협중앙회 본부에서는 김기성 대표이사 주재로 상황점검회의가 열렸다. 회의에서는 고수온 피해 예방과 양식보험 운영, 금융지원, 양식수산물 유통·판매 지원 방안 등을 중점적으로 점검했다.김 대표이사는 "재해는 예고 없이 찾아오지만, 그럼에도 어업인의 재산 피해는 최소화해야 한다"며 "유관기관과 유기적 협조 체계 속에서 현장 중심의 예방과 복구에 철저하게 임해 줄 것"을 당부했다.앞서 수협중앙회는 900여 곳의 양식 어가를 대상으로 산소 공급기, 차광막 등 고수온 피해 예방 장비에 대한 구입비를 지원하는 사업을 시행했다.현재 양식보험에 접수된 고수온 사고 신고는 전남(넙치) 9건, 제주(넙치) 6건 등 15건으로 추정 보험금은 6억 원에 이르며, 경남(숭어) 8건은 피해 조사가 이뤄지고 있다.수협중앙회는 양식 어가에 대한 신속한 양식 보험금 지급을 위해 자체 테스크포스(TF)를 꾸려 보상심사 병목 현상을 막고, 추정 보험금의 50% 상당액도 선지급해 조속한 경영 복귀를 지원할 계획이다.아울러 수협은행을 통해 70억 원 규모의 1%대 저리 재해복구 융자와 함께 기존 대출에 대한 상환 유예와 이자 감면 조치도 실시한다는 방침이다.고수온 취약 양식수산물에 대해서는 긴급 출하를 통해 해당 물량을 전국 공판장과 올해 설립된 활어유통센터로 유통하는 한편, 온·오프라인 판매도 추진할 예정이다.