펜타힐즈W, 8월 3일 단 하루, 무순위 접수

대구경북 무주택자 대상, 청약통장 필요 없는 마지막 청약 기회

펜타힐즈W투시도 0 경북 경산시 중산지구 대단지 아파트 펜타힐즈W 투시도

최근 대구지역 분양시장 분위기를 바꾸고 있는 중산지구 대단지 아파트 '펜타힐즈W'가 오는 8월 3일 무순위 청약 접수를 진행한다.이번 무순위 물량은 앞서 진행된 특별공급과 1·2순위 청약에서 부적격 당첨자와 중복 당첨자, 계약 포기 세대 등으로 발생한 미계약 세대를 대상으로 한다. 단, 무순위 청약은 특별공급과 1·2순위 청약에서 당첨됐으나 계약을 포기한 세대는 다시 청약할 수 없고, 무주택자만 청약 가능하다.대상 주택형은 전용 84㎡(A·B), 115㎡(A·B), 152㎡(B) 타입이다. 앞서 진행된 1·2순위 청약에서 최고 18.59대 1의 경쟁률을 기록한 만큼 무순위 청약에도 많은 관심이 몰릴 것으로 전망된다.청약 자격은 입주자모집공고일인 지난 29일 현재 대구광역시 또는 경북도에 거주하는 무주택세대 구성원이면 누구나 해당 된다. 별도의 청약통장 가입이나 예치금 요건 없이 신청할 수 있다. 접수는 8월 3일 하루 동안 청약홈을 통해서만 이뤄지며, 이후 8월 6일 당첨자 발표, 7일 서류접수, 8일 계약을 실시한다.펜타힐즈W는 아이에스동서가 경산시 중산동 일원에 공급하는 컴팩트시티형 단지로, 1·2단지를 합쳐 총 3443가구 규모로 조성된다. 이번 무순위 물량이 포함된 1단지는 지하 6층~지상 59층, 9개 동, 총 1712가구(전용 84~152㎡)로 구성된다.단지 앞 중산호수공원을 내집 마당처럼 누리는 입지적 장점에 수영장, 조식당 등을 포함한 대규모 커뮤니티센터 등으로 경산은 물론 대구 수성구 주민들의 많은 관심을 받고 있다. 입주는 2030년 11월로 예정돼 있으며, 계약금 10%를 납부하면 중도금 전액 무이자융자 혜택이 적용된다.한편, 일부 중대형 평수는 무순위 청약와 별도로 선착순 동·호수 지정 계약이 가능하다. 분양관계자는 "특히 중대형 타입은 무주택인 경우가 적어 이들 대상은 무순위 후 선착순 분양으로 관심을 가져볼 만하다"고 설명했다.무순위 기간동안 모델하우스에서 펜타힐즈W 현장까지 셔틀버스도 운영된다. 셔틀버스는 7월 23일부터 8월 8일까지 운행되며 이용을 원할 경우 펜타힐즈W 홈페이지를 통해 사전예약 후 이용 가능하다.분양 관계자는 "초기 청약에서 최고 18.59대 1의 경쟁률을 기록한 인기 단지인 만큼 무주택자에게 주어지는 이번 무순위 접수가 사실상 마지막 청약 기회가 될 수 있다"며 "계약금 10%만 있으면 입주 예정인 2030년 11월까지 4년 반 동안 자금마련 걱정이 없기 때문에 무주택 실수요자에게 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.