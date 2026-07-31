영천 복숭아, 성심당 여름 신제품 원료로 전국 소비자 만난다

영천 복숭아 우수한 품질 알리는 계기 기대

1. [사진] 영천 명품 복숭아, 대전 명물 성심당과 만나다! 1 (1) 0 영천 금호농협 관계자들이 성심당 본사에서 금호 농협이 영천 복숭아 입점계약 체결식을 한 후 기념 촬영을 하고 있다.

1. [사진] 영천 명품 복숭아, 대전 명물 성심당과 만나다! 2 (1) 0 성심당 복숭아 제품

경북 영천시가 지역 대표 특산물인 영천 복숭아를 전국적인 향토기업 성심당과 연계하며 새로운 소비시장 확대에 나섰다.영천시는 31일 성심당이 여름철 신제품인 '썸머요거피치'와 '요거피치롤'의 주원료로 영천 복숭아를 사용한다고 밝혔다. 제철 복숭아의 풍부한 맛과 향을 살린 제품을 통해 영천 복숭아의 우수성을 전국 소비자들에게 알린다는 계획이다.특히 이번 협력은 단순한 원물 공급을 넘어, 영천시가 10억원을 지원해 금호농협에 구축한 스마트 AI 선별시스템을 활용해 고품질 복숭아를 안정적으로 공급한다는 점에서 의미가 있다.36대의 카메라를 활용해 복숭아의 색상, 당도, 외관 상태 등을 정밀 분석· 선별한 우수한 복숭아를 성심당에 공급해 소비자에게 차별화된 품질의 제품을 제공하고, 지역 농산물과 향토기업이 함께 성장하는 상생협력의 사례가 될 것으로 기대된다.영천 복숭아는 풍부한 일조량과 큰 일교차 등 최적의 재배 환경에서 생산되어 높은 당도와 풍부한 과즙, 아삭한 식감으로 사랑받는 영천의 대표 여름 과일이다. 이번 성심 당 신제품을 통해 더 많은 소비자들에게 영천 복숭아의 우수한 품질과 차별화된 맛을 알리는 계기가 될 것으로 기대된다.김병삼 영천시장은 "이번 성심당과의 협력은 영천 복숭아의 우수성을 전국에 알리고, 농가의 안정적인 판로 확대를 도모하는 뜻깊은 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 지역 대표 농산물이 다양한 기업과 연계해 새로운 부가가치를 창출하고, 농업인의 실질적인 소득 향상으로 이어질 수 있도록 적극 지원 하겠다"고 말했다.