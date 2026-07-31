한국콜마 中 생산법인, 식약처 해외 첫 CGMP 동등 인정

국내 제조사 해외 화장품 공장 첫 사례

원료부터 출하까지 전 공정 우수성 인정

사진. 무석콜마 전경 0 한국콜마 중국 생산법인 무석콜마 전경./한국콜마

한국콜마의 중국 생산법인 무석콜마가 식품의약품안전처(식약처)로부터 국내 우수화장품 제조 및 품질관리기준(CGMP)과 동등한 수준의 제조·품질관리 체계를 인정받았다. 국내 화장품 제조업체의 해외 생산공장이 식약처로부터 이 같은 평가를 받은 것은 이번이 처음이다.한국콜마는 무석콜마가 최근 식약처의 현지 실사를 거쳐 국내 CGMP와 동일한 수준의 제조·품질관리 체계를 인정받았다고 31일 밝혔다.이번 평가는 원료 입고부터 제조 공정, 품질관리, 완제품 출하까지 생산 전 과정을 대상으로 진행됐다. 식약처는 국내 CGMP 평가와 동일한 기준으로 현장을 점검했으며, 무석콜마는 제조 시스템과 품질관리 운영 체계 전반에서 우수성을 인정받았다.CGMP는 식약처가 국제표준화기구(ISO)의 화장품 GMP 기준을 토대로 운영하는 우수화장품 제조 및 품질관리 기준이다. 올해 7월 기준 국내 CGMP 인증 시설은 193곳이다. 국내 화장품 제조업체 4166곳 가운데 약 4.4%인 184개 업체만 관련 인증 시설을 보유하고 있다.무석콜마는 연구개발(R&D)부터 생산, 품질관리까지 한국콜마의 운영 시스템을 적용한 중국 현지 생산법인이다. 한국에서 파견된 약 20명의 주재원이 현지 조직과 협업하며 제조 기술과 품질관리 체계를 운영하고 있다. 연구개발과 품질관리 인력은 전체 임직원의 약 30%를 차지한다.2018년 준공된 무석콜마는 당시 중국 최대 규모 화장품 ODM 공장 가운데 하나로 평가받았으며, 연간 5억5000만개의 생산능력을 갖추고 있다. 현재 상하이, 광저우, 베이징, 항저우, 청두 등 중국 주요 지역을 중심으로 사업을 전개하고 있다.한국콜마는 국내 최초 화장품 ODM 기업이다. 지난 2011년 세종 기초화장품공장과 부천 색조화장품공장이 국내 1·2호 CGMP 적합업소로 지정된 바 있다. 회사는 이번 무석콜마의 CGMP 동등 인정으로 국내에서 축적한 제조·품질관리 역량을 해외 생산기지까지 확대하며 글로벌 생산체계의 품질 경쟁력을 다시 한번 입증했다는 설명이다.한국콜마 관계자는 "무석콜마의 CGMP 동등 인정은 국내에서 축적한 제조·품질관리 노하우를 글로벌 생산거점으로 확장한 성과"라며 "앞으로도 전 세계 생산거점에 동일한 제조·품질관리 시스템을 적용해 어느 공장에서 생산하더라도 동일한 품질의 제품을 공급할 수 있도록 관리체계를 지속 고도화하겠다"고 말했다.