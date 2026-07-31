제주도 기후경제부지사에 이창흠 지명…제주시장 후보 이상봉

서귀포시장은 재공모…적임자 다시 찾기로

위성곤조지사 0 위성곤 제주특별자치도지사가 기후경제부지사와 제주시장을 발표하고 있다. /김정선 기자

위성곤 제주특별자치도지사가 민선 9기 도정 운영을 함께할 기후경제부지사와 제주시장 후보자를 발표했다. 다만 서귀포시장 후보자는 적격자 검토 끝에 재공모하기로 결정했다.위 지사는 31일 제주도청 기자실에서 기자회견을 열고 "도민 중심의 현장 소통 능력과 제주의 미래를 이끌 전문성, 주요 현안을 신속하게 해결할 실행력을 최우선 기준으로 인선을 진행했다"고 밝혔다.기후경제부지사에는 이창흠 전 환경부 기후탄소정책실장이 지명됐다. 이 지명자는 환경부 대변인과 원주지방환경청장, 정책기획관, 대통령실 기후환경비서관 등을 지낸 기후·환경 분야 전문가다. 제주 탄소중립 선도도시 선정과 환경자원순환센터 설립 과정에서도 환경부와 제주를 잇는 소통 창구 역할을 맡아왔다.위 지사는 "기후와 환경 분야에서 쌓은 전문성을 바탕으로 제주가 기후경제수도로 도약하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.제주시장 최종 임용후보자로는 이상봉 전 제주도의회 의장이 선정됐다. 이 후보자는 3선 제주도의원 출신으로 지역 현장에서 도민과 소통하며 의정활동을 이어왔다.위 지사는 "현장을 가장 잘 이해하고 도민과 함께해 온 경험을 바탕으로 제주시 발전과 민생 안정에 기여할 적임자"라고 평가했다.반면 서귀포시장은 재공모 절차를 밟기로 했다.위 지사는 "적격자가 있었지만 종합적으로 검토한 결과 함께하지 않기로 했다"며 "빠른 시일 내 재공모를 진행해 역량과 경험을 갖춘 인재를 선정하겠다"고 밝혔다.이어 "인선을 조속히 마무리해 도정의 책임성과 실행력을 높이고 도민에게 약속한 변화와 성과를 만들기 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.