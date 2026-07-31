닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 제약ㆍ바이오

GC녹십자, 2분기 매출 4212억·영업익 17억…“하반기 수익 회복”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260731010011814

글자크기

닫기

문정우 기자

승인 : 2026. 07. 31. 16:55

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

전년비 매출·영업익 감소…"자회사 연결 제외·매출 이연 영향"
"3분기 독감백신 원액 매출 반영·헌터라제 해외 매출 확대 기대"
[사진자료] GC녹십자 본사 (2)
/GC녹십자
GC녹십자가 자회사 연결 제외와 주요 제품의 매출 이연 등의 영향으로 올 2분기 일시적 숨고르기에 들어갔다. 회사는 하반기 외형 성장을 통해 연간 실적 턴어라운드에 총력을 기울인다는 계획이다.

GC녹십자는 연결 재무제표 기준 올 2분기 매출 4212억원, 영업이익 17억원, 당기순이익 11억 원을 기록했다고 31일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 매출 15.8%, 영업이익 93.8% 감소한 수치다. 당기순이익은 96.6% 줄었다.

이번 실적은 GC녹십자웰빙 지분 매각에 따른 연결 자회사 제외 효과와 함께 계절성 고마진 품목의 매출 인식이 하반기로 이연된 점이 일시적으로 반영됐다는 게 회사의 설명이다.

앞서 GC녹십자는 3월 31일 재무구조 개선과 핵심 사업 투자재원을 확보하기 위해 GC녹십자웰빙 지분 전량을 GC(녹십자홀딩스)에 매각했다. 이를 통해 그룹 차원의 사업 포트폴리오를 효율적으로 재편하고 각 사의 본업 경쟁력 강화에 집중할 수 있는 기틀을 마련했다는 게 회사의 설명이다.

보통 2분기에 반영되던 독감백신 원액 매출 인식 시점도 3분기로 순연됐다. 세계보건기구(WHO) 지정 기관의 독감 유행 균주 표준품 확보 일정이 지연되면서 생산·공급 일정이 조정됐다.

해당 원액 물량은 이달 전량 출하를 마쳐 3분기 실적에 즉각 반영될 예정이다. 대표 고마진 품목인 헌터증후군 치료제 '헌터라제'의 해외 매출 역시 하반기에 집중돼 있다.

혈액제제 신약 '알리글로(ALYGLO)'는 전분기 대비 약 10% 증가한 405억원의 매출을 달성하며 올해 목표 매출인 1억5000달러(약 1432억원)를 달성할 것으로 회사는 내다봤다.

GC녹십자 별도 사업 부문별로 혈장분획제제 1384억원, 백신제제 552억원, 처방의약품 865억원, 일반의약품·소비자 헬스케어 363억원의 매출을 올렸다.

주요 연결 자회사인 GC셀은 매출 416억원을 기록했다. 검체검사 서비스 등 핵심 사업 중심의 수익 구조 개선과 전사적 경영 효율화에 힘입어 전분기 대비 영업적자 폭을 80% 축소했다. 당기순이익은 22억원을 기록하며 약 2년 만에 흑자 전환에 성공했다.

GC녹십자는 올 하반기 상저하고 흐름이 명확해지며 수익성을 회복할 것으로 기대하고 있다. 회사 관계자는 "외부 변수로 백신 원액 생산 일정 순연과 자회사 연결 제외라는 일시적 요인으로 2분기 실적이 시장 눈높이를 하회했다"며 "주력 제품인 알리글로의 견조한 성장세 속에 독감백신과 헌터라제 등 고수익 품목 매출이 3분기부터 본격 집계될 예정"이라고 말했다.
문정우 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

순환인사 확대에 갈라진 경찰…“유착 차단” vs “현장 책임 전가”

“복도 한복판에 에어컨 실외기”…아파트 주민 분통, “지진 난 줄 알았다”

리센느 2차 가해 논란 불거진 ‘돈선태 성공시대’…“김선태에 책임전가” 제작진 비판

李, 아르헨티나 도착…내일 정상회담에서 교역 확대 논의

“탱크 올라가 인증 샷”…서경덕, 전쟁기념관 외국인 관광객 민폐 지적

[기자의눈] 사람 목숨 건 승강기 공사, ‘몰랐다’는 말로 끝낼 일인가

배우 김민하, 올해 부산국제영화제 단독 사회자 낙점

지금 뜨는 뉴스

BMW, 스파이더맨 손잡았다…신형 iX3 스크린 데뷔

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030

싱크대에 버렸다가 수리비 폭탄…고쳐야 할 주방습관은?

“버거킹 아침 됩니다”…맥모닝 긴장하게 만든 간판 화제

도쿄베리, 日 도쿄바나나 ‘카피’ 논란…백화점 팝업도 중단