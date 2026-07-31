GC녹십자, 2분기 매출 4212억·영업익 17억…“하반기 수익 회복”

전년비 매출·영업익 감소…"자회사 연결 제외·매출 이연 영향"

"3분기 독감백신 원액 매출 반영·헌터라제 해외 매출 확대 기대"

[사진자료] GC녹십자 본사 (2) 0 /GC녹십자

GC녹십자가 자회사 연결 제외와 주요 제품의 매출 이연 등의 영향으로 올 2분기 일시적 숨고르기에 들어갔다. 회사는 하반기 외형 성장을 통해 연간 실적 턴어라운드에 총력을 기울인다는 계획이다.GC녹십자는 연결 재무제표 기준 올 2분기 매출 4212억원, 영업이익 17억원, 당기순이익 11억 원을 기록했다고 31일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 매출 15.8%, 영업이익 93.8% 감소한 수치다. 당기순이익은 96.6% 줄었다.이번 실적은 GC녹십자웰빙 지분 매각에 따른 연결 자회사 제외 효과와 함께 계절성 고마진 품목의 매출 인식이 하반기로 이연된 점이 일시적으로 반영됐다는 게 회사의 설명이다.앞서 GC녹십자는 3월 31일 재무구조 개선과 핵심 사업 투자재원을 확보하기 위해 GC녹십자웰빙 지분 전량을 GC(녹십자홀딩스)에 매각했다. 이를 통해 그룹 차원의 사업 포트폴리오를 효율적으로 재편하고 각 사의 본업 경쟁력 강화에 집중할 수 있는 기틀을 마련했다는 게 회사의 설명이다.보통 2분기에 반영되던 독감백신 원액 매출 인식 시점도 3분기로 순연됐다. 세계보건기구(WHO) 지정 기관의 독감 유행 균주 표준품 확보 일정이 지연되면서 생산·공급 일정이 조정됐다.해당 원액 물량은 이달 전량 출하를 마쳐 3분기 실적에 즉각 반영될 예정이다. 대표 고마진 품목인 헌터증후군 치료제 '헌터라제'의 해외 매출 역시 하반기에 집중돼 있다.혈액제제 신약 '알리글로(ALYGLO)'는 전분기 대비 약 10% 증가한 405억원의 매출을 달성하며 올해 목표 매출인 1억5000달러(약 1432억원)를 달성할 것으로 회사는 내다봤다.GC녹십자 별도 사업 부문별로 혈장분획제제 1384억원, 백신제제 552억원, 처방의약품 865억원, 일반의약품·소비자 헬스케어 363억원의 매출을 올렸다.주요 연결 자회사인 GC셀은 매출 416억원을 기록했다. 검체검사 서비스 등 핵심 사업 중심의 수익 구조 개선과 전사적 경영 효율화에 힘입어 전분기 대비 영업적자 폭을 80% 축소했다. 당기순이익은 22억원을 기록하며 약 2년 만에 흑자 전환에 성공했다.GC녹십자는 올 하반기 상저하고 흐름이 명확해지며 수익성을 회복할 것으로 기대하고 있다. 회사 관계자는 "외부 변수로 백신 원액 생산 일정 순연과 자회사 연결 제외라는 일시적 요인으로 2분기 실적이 시장 눈높이를 하회했다"며 "주력 제품인 알리글로의 견조한 성장세 속에 독감백신과 헌터라제 등 고수익 품목 매출이 3분기부터 본격 집계될 예정"이라고 말했다.