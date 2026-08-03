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스포츠 골프

‘아깝다’ 유해란, ‘메이저 3연승’ 불발… AIG오픈 공동 6위

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천현빈 기자

승인 : 2026. 08. 03. 08:05

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AIG 여자오픈 공동 6위로 '사상 세 번째' 대기록 불발…
메이저 2승·주요 개인 타이틀 2위로 LPGA 최강자 입증
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올시즌 메이저 대회 2연승을 기록한 유해란이 시즌 마지막 5번째 대회인 AIG 여자오픈에서 공동 6위에 오르며 3연승 대기록이 무산됐다. /AFP·연합
유해란이 여자 골프 역사에 도전했던 메이저 3연승의 꿈을 이루지는 못했다. 하지만 올해 메이저 2승을 포함해 각종 주요 지표에서 최상위권을 달리며 자신의 커리어를 새로 쓰고 있을 만큼 좋은 기세는 이어갔다.

유해란은 1일(현지시간) 영국 잉글랜드 랭커셔주 리덤 세인트 앤스의 로열 리덤 앤드 세인트 앤스 골프 링크스(파71)에서 열린 시즌 마지막 5번째 메이저 대회 AIG 여자오픈 최종 4라운드에서 버디 3개와 보기 4개, 더블보기 하나를 묶어 3오버파 74타를 기록했다.

최종 합계 1언더파 283타를 적어낸 유해란은 공동 6위로 대회를 마쳤다. 우승자 구와키 시호(일본·5언더파 279타)와는 4타 차였다.

메이저 대회 3연승이라는 대기록을 눈앞에 뒀기 때문에 더 아쉬웠다. 유해란은 6월 말 KPMG 여자 PGA 챔피언십과 지난달 12일 끝난 아문디 에비앙 챔피언십을 연이어 제패하며 메이저 2연승을 달렸다. AIG 여자오픈까지 석권했다면 2013년 박인비 이후 13년 만에 메이저 3연승을 달성하는 역대 세 번째 선수가 될 수 있었다.

한 시즌 메이저 3승 역시 극소수만 작성한 기록이다. 1950년 베이브 자하리아스, 1961년 미키 라이트, 1986년 팻 브래들리, 2013년 박인비 등 단 4명뿐이다. 이 가운데 메이저 3연승까지 달성한 선수는 자하리아스와 박인비 두 명뿐이었다.

출발은 오히려 유해란에게 더 유리했다. 1라운드 2위, 2라운드 단독 선두에 오르며 기세를 높였다. 3라운드에서 3타를 잃어 선두 노예림(미국)에 3타 뒤진 2위로 내려갔지만, 최종 라운드 역전 가능성은 충분했다.

그러나 마지막 날 초반부터 흐름이 꼬였다. 1번 홀(파3)에서 중거리 버디 퍼트로 산뜻하게 출발했지만 3번 홀(파4)에서 보기를 기록했고, 5번 홀(파3)에서는 티샷이 벙커에 빠진 뒤 더블보기까지 나오면서 선두 경쟁에서 크게 밀렸다.

특히 유해란의 강점으로 꼽히는 아이언샷이 결정적인 순간 평소만큼 날카롭지 못했다. 결국 17번 홀(파4)과 18번 홀(파4)에서 연속 보기를 기록하면서 마지막 날 3오버파 74타, 공동 6위로 대회를 마쳤다.

유해란은 "메이저 대회에서 두 번 우승한 것도, 톱10에 오른 것도 정말 잘한 일이다. 다만 역사에 남는 것을 못 이룬 것이 아쉽다"면서 "많은 선수가 하고 싶어 하는 도전인데, 시도한 것 자체가 좋은 경험이었다. 골프 인생에서 잊지 못할 한 주"라고 소감을 밝혔다.

유해란은 메이저 2승을 따낸 데 이어 AIG 여자오픈에서도 공동 6위에 오르며 큰 무대에서 꾸준히 경쟁력을 증명했다. 시즌 내내 상위권을 유지하는 안정성이 더해지면서 사상 최고 시즌을 만들고 있다.

유해란은 미국여자프로골프(LPGA) 투어 CME 글로브 레이스 포인트(2368점)와 올해의 선수상(162점), 평균 타수(69.51타)에서도 모두 코르다에 이어 2위(각각 3674점·239점·69.18타)에 자리했다. 메이저 성적뿐 아니라 시즌 전체를 평가하는 지표에서도 세계랭킹 1위 넬리 코르다와 양강 구도를 이어가는 중이다.

안니카 메이저 어워드에서는 아쉽게 코르다에게 밀렸다. 유해란은 메이저 포인트 130점을 기록했지만 이번 대회를 공동 4위(2언더파 282타)로 마친 코르다(140점)가 간발의 차로 정상에 올랐다. 올해 앞선 4차례 메이저에서 유해란과 코르다가 각각 2승씩 나눠 가지며 마지막까지 경쟁했던 만큼 더욱 아쉬운 결과였다.

우승컵은 일본의 구와키 시호에게 돌아갔다. 세계랭킹 46위인 구와키는 최종합계 5언더파 279타로 에스터 헨젤라이트(독일)와 동률을 이룬 뒤 두 차례 연장전에서 승리하며 생애 첫 메이저 우승을 차지했다. 우승 상금은 150만달러(약 21억7000만원)다.

구와키는 올해 일본여자프로골프(JLPGA) 투어에서 2승을 거두는 상승세를 메이저 무대에서도 이어가며 통산 5승째를 기록했다. AIG 여자오픈에서는 지난해 야마시타 미유에 이어 일본 선수가 2년 연속 정상에 오르는 기록도 이어졌다.
천현빈 기자

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