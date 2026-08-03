닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

김진오 저출산고령사회부위원장, 경북도 ‘저출생과 전쟁’ 현장 방문

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260803010000412

글자크기

닫기

문봉현 기자

승인 : 2026. 08. 03. 14:36

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

경북도청 찾아 이철우 지사와 면담… 생애주기별 저출생 대응 전략 공유
국립인구정책연구원 설립·경북 유치 및 통합돌봄 제도 개선 등 건
①8.3_저출생.고령화_시대_대응_방안_정책간담회(김진오_저출산고령사회위원회_부위원장_방문) (2)
김진오 저출산고령사회위원회 부위원장(왼쪽)이 3일 경북도청을 방문해 이철우 경북도지사와 정책 간담회를 개최하는 모습. / 경북도.
김진오 저출산고령사회위원회 부위원장이 3일 경북도청을 방문해 이철우 경북도지사와 면담을 갖고, 국가적 과제인 저출산·고령사회 대응을 위한 강력한 정책 협력 방안을 논의했다.

이번 방문은 중앙과 지방정부 간의 인구위기 대응 공조 체계를 강화하고, 현장 중심의 저출생 극복 우수사례를 공유하기 위해 마련됐다.

이날 면담에서 경북도는 전국 최초로 추진 중인 '저출생과 전쟁'의 주요 성과를 소개했다.

특히 결혼·출산·양육뿐만 아니라 주거·일자리·지역 정착까지 생애주기 전반을 아우르는 '저출생과 전쟁 시즌3'의 비전을 공유하며, 민관 협력을 통한 사회문화 개선과 제도 혁신의 필요성을 강조했다.

이에 경북도는 국가 차원의 인구정책 전문성 강화를 위해 (가칭)국립인구정책연구원 설립 및 경북 유치를 공식 건의했다.

도시와 농산어촌이 공존하는 경북의 지역적 특성을 내세우며 인구 감소 및 지방소멸 대응을 위한 최적의 입지임을 피력했다.

이와 함께 하반기 2차 공공기관 이전 시 한국영유아보육교육진흥원 경북 이전과 함께, 올해 시행된 통합돌봄 정책의 안정적 정착을 위한 지방 재정·인력 여건 반영 및 국가 지원 확대도 요청했다.

면담 직후 김진오 부위원장은 도내 영아돌봄 현장과 교육시설을 직접 찾아 운영 현황을 점검하고, 현장 종사자와 이용객들을 만나 애로사항을 청취했다.

이 자리에서 수렴된 현장의 생생한 의견들은 향후 국가 인구 정책 수립에 적극 반영될 예정이다.

김진오 저출산고령사회위원회 부위원장은 "저출생·고령화 문제는 중앙정부 단독으로 해결할 수 없는 과제"라며, "현장에서 가시적인 성과를 내고 있는 지자체의 우수사례를 적극 발굴·확산하고 국가 정책과 긴밀히 연계해 나가겠다"고 밝혔다.

이철우 경북도지사는 "저출생 문제는 대한민국의 지속가능성을 좌우하는 가장 시급한 과제인 만큼 중앙과 지방이 따로 있을 수 없다"며, "정부의 인구전략위원회 출범에 발맞추어 경북의 정책 경험과 성과를 정부와 공유하고, 실효성 있는 인구정책이 전국으로 확산될 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.


문봉현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이란 “호르무즈 새 항로 협상 막바지”…미 공습 중단 뒤 타협안 이행 시험대

李, 미국·남미 순방 마치고 귀국…오후에 부동산·주식시장 대응 회의

이란이 전쟁 속도 정한다....대이란 공습 전격 취소 미국, 걸프 보복·장기 소모전 부담

리센느, 경주시 홍보대사 위촉…신라공주 변신

42.5도 폭염은 재난…김석규 양산시의원 “469억원 즉각 투입하라”

해병대 영외숙소서 간부 1명 총기사고로 사망

[마켓파워] 박지원표 무탄소 승부수 ‘3년째‘ 공회전…두산지오솔루션, 야월 해상풍력이 운명 가른다

지금 뜨는 뉴스

“폭염, 피할 수 없으면 즐겨라”…8월 가볼만한 국내 축제 10곳

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’

무료로 ‘왕사남’ 보세요…매주 토요일 한강 다리밑 영화관

BMW, 스파이더맨 손잡았다…신형 iX3 스크린 데뷔

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030