김진오 저출산고령사회부위원장, 경북도 ‘저출생과 전쟁’ 현장 방문

경북도청 찾아 이철우 지사와 면담… 생애주기별 저출생 대응 전략 공유

국립인구정책연구원 설립·경북 유치 및 통합돌봄 제도 개선 등 건

①8.3_저출생.고령화_시대_대응_방안_정책간담회(김진오_저출산고령사회위원회_부위원장_방문) (2) 0 김진오 저출산고령사회위원회 부위원장(왼쪽)이 3일 경북도청을 방문해 이철우 경북도지사와 정책 간담회를 개최하는 모습. / 경북도.

김진오 저출산고령사회위원회 부위원장이 3일 경북도청을 방문해 이철우 경북도지사와 면담을 갖고, 국가적 과제인 저출산·고령사회 대응을 위한 강력한 정책 협력 방안을 논의했다.이번 방문은 중앙과 지방정부 간의 인구위기 대응 공조 체계를 강화하고, 현장 중심의 저출생 극복 우수사례를 공유하기 위해 마련됐다.이날 면담에서 경북도는 전국 최초로 추진 중인 '저출생과 전쟁'의 주요 성과를 소개했다.특히 결혼·출산·양육뿐만 아니라 주거·일자리·지역 정착까지 생애주기 전반을 아우르는 '저출생과 전쟁 시즌3'의 비전을 공유하며, 민관 협력을 통한 사회문화 개선과 제도 혁신의 필요성을 강조했다.이에 경북도는 국가 차원의 인구정책 전문성 강화를 위해 (가칭)국립인구정책연구원 설립 및 경북 유치를 공식 건의했다.도시와 농산어촌이 공존하는 경북의 지역적 특성을 내세우며 인구 감소 및 지방소멸 대응을 위한 최적의 입지임을 피력했다.이와 함께 하반기 2차 공공기관 이전 시 한국영유아보육교육진흥원 경북 이전과 함께, 올해 시행된 통합돌봄 정책의 안정적 정착을 위한 지방 재정·인력 여건 반영 및 국가 지원 확대도 요청했다.면담 직후 김진오 부위원장은 도내 영아돌봄 현장과 교육시설을 직접 찾아 운영 현황을 점검하고, 현장 종사자와 이용객들을 만나 애로사항을 청취했다.이 자리에서 수렴된 현장의 생생한 의견들은 향후 국가 인구 정책 수립에 적극 반영될 예정이다.김진오 저출산고령사회위원회 부위원장은 "저출생·고령화 문제는 중앙정부 단독으로 해결할 수 없는 과제"라며, "현장에서 가시적인 성과를 내고 있는 지자체의 우수사례를 적극 발굴·확산하고 국가 정책과 긴밀히 연계해 나가겠다"고 밝혔다.이철우 경북도지사는 "저출생 문제는 대한민국의 지속가능성을 좌우하는 가장 시급한 과제인 만큼 중앙과 지방이 따로 있을 수 없다"며, "정부의 인구전략위원회 출범에 발맞추어 경북의 정책 경험과 성과를 정부와 공유하고, 실효성 있는 인구정책이 전국으로 확산될 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.