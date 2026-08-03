전남광주, 그린바이오 산업 육성 본격화…천연소재 생산단지 조성

그린바이오 육성지구 중심 12월까지 5개년 기본계획 수립

농업인과 기업 실제 수요 반영한 맞춤형 지원 정책 마련할 계획

전남광주통합특별시 0 전남광주통합특별시가 2026 그린바이오기업 정책방향 설명회을 진행하고 관계자들이 퍼포먼스를 하고 있다./전남광주통합특별시

전남광주통합특별시가 그린바이오 산업을 미래 농업의 신성장동력으로 육성하기 위해 천연소재 생산단지 조성과 기업 맞춤형 지원을 본격 추진한다.3일 통합특별시에 따르면 그린바이오 산업은 첨단 생명공학기술과 인공지능(AI)을 융합해 기능성 식품과 화장품, 의약품, 신품종 종자, 신소재 등 고부가가치 제품을 개발·생산하는 미래 핵심 산업이다.통합특별시는 정부가 지난달 발표한 '제1차 그린바이오산업 육성 기본계획'에 선제적으로 대응하고, 전남·광주 통합에 따른 시너지를 극대화하기 위해 그린바이오산업 육성을 위한 다양한 정책을 추진한다.식품소재(나주), 천연물(장흥), 미생물(순천·곡성) 등 그린바이오산업 육성지구를 중심으로 올해 12월까지 5개년 기본계획을 수립하고 농업인과 기업의 실제 수요를 반영한 맞춤형 지원 정책을 마련할 계획이다.최근 그린바이오 분야 154개 업체를 대상으로 수요조사를 실시한 결과 시제품 제작, 연구 자금 지원, 시험분석, 장비사용 임대 등 지원 과제를 발굴했다. 이를 바탕으로 기업의 성장 단계별 지원체계를 든든히 마련할 방침이다.특히 수면·진정 효과가 있는 '흑하랑 상추'와 어린이 키 성장 효과가 있는 '한삼덩굴' 등 지역 대표 특화 소재의 계약재배를 본격 확대한다. 이를 통해 농가에는 안정적인 판로와 소득을 보장하고, 기업에는 고품질의 원료를 안정적으로 공급하기 위한 그린바이오 천연소재 생산단지를 조성할 계획이다.또 기억력 개선 기능성 신소재 개발, 사료 곤충 기반 자원순환 산업 체계 구축 등 5건의 연구과제를 추진하고 있다. 소재 발굴·제품화·시장진출로 이어지는 연구개발 기반을 강화하고 지역의 부족한 연구 인프라를 확충하기 위해 국고 사업도 적극 발굴하고 있다.현장의 목소리를 반영하기 위한 소통 채널도 가동한다. 그린바이오산업 육성 협의회, 기업 간담회 등을 주기적으로 개최해 현장 애로사항을 적극 발굴하고 제도 개선과 규제 완화도 함께 추진할 계획이다.김현미 전남광주통합특별시 농업정책과장은 "전남·광주 통합이라는 지역 발전의 흐름 속에서 그린바이오산업을 미래 농업의 신성장 동력으로 육성할 것"이라며 "시군, 유관기관 등과 긴밀히 협력해 농업인과 기업이 현장에서 체감하도록 그린바이오 산업 생태계를 조성하겠다"고 말했다.