르노코리아, 필랑트 첫 해외 수출…중남미 시장 공략 본격화

부산공장 생산 필랑트 220대 첫 선적

아르카나·그랑 콜레오스 포함 총 847대 수출

글로벌 판매 라인업 확대…부산공장 수출 경쟁력 강화

[사진자료] 르노코리아, E세그먼트 크로스오버 필랑트 첫 수출 물량 선적_1 0 르노코리아의 E세그먼트 크로스오버 필랑트 첫 수출 물량 선적 모습./르노코리아

르노코리아가 '필랑트'의 첫 해외 수출에 나서며 글로벌 시장 공략을 확대한다.르노코리아는 지난달 31일 경남 마산항 제4부두에서 부산공장에서 생산한 필랑트의 중남미 수출 초도 물량 220대를 선적했다고 3일 밝혔다.이날 선적에는 필랑트 220대를 비롯해 아르카나 418대, 그랑 콜레오스 209대 등 총 847대가 함께 실렸다. 이번 선적으로 르노코리아의 수출 라인업은 기존 아르카나와 그랑 콜레오스에 이어 필랑트까지 확대됐다.필랑트의 첫 수출은 부산공장 생산 차량의 글로벌 판매 확대를 본격화했다는 점에서 의미가 있다. 르노코리아는 이번 중남미 수출을 시작으로 필랑트를 르노 브랜드의 글로벌 플래그십 모델로 육성할 계획이다.필랑트는 르노의 글로벌 전략에 맞춰 개발된 E세그먼트 크로스오버 모델이다. 세련된 디자인과 넉넉한 실내 공간, 첨단 편의사양을 앞세워 해외 시장 공략에 나선다.르노코리아는 그동안 부산공장에서 생산한 아르카나와 그랑 콜레오스를 중심으로 해외 판매를 확대해왔다. 이번 필랑트 수출을 계기로 글로벌 판매 모델을 늘리고 부산공장의 생산 경쟁력과 수출 역량을 한층 강화한다는 방침이다.르노코리아 관계자는 "필랑트의 첫 수출은 글로벌 시장 공략 확대의 출발점"이라며 "앞으로도 부산공장에서 생산하는 주요 모델의 해외 판매를 지속 확대해 글로벌 시장 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.