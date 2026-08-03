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금호타이어, 폴란드 명문 구단 ‘구르니크 자브제’ 후원…유럽 시장 공략 강화

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남현수 기자

승인 : 2026. 08. 03. 13:28

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3년간 공식 타이어 파트너…유니폼·경기장 광고 등 브랜드 노출
2028년 폴란드 신공장 가동 앞두고 현지 마케팅 확대
[사진] 금호타이어, 폴란드 명문 축구구단 ‘구르니크 자브제’와 후원 계약 체결 (2)
권태민 금호타이어 유럽본부 바르샤바 지점장(사진 오른쪽)과 미하우 시아라(Michał Siara) 구르니크 자브제 이사(사진 왼쪽)가 파트너십 조인식을 실시하며 금호타이어 로고가 적용된 유니폼을 들고 기념 사진 촬영을 하고 있다./금호타이어
금호타이어가 폴란드 프로축구 명문 구단 '구르니크 자브제'와 공식 후원 계약을 맺고 유럽 시장 공략에 속도를 낸다.

금호타이어는 지난달 30일(현지시간) 폴란드 아레나 자브제에서 구르니크 자브제와 공식 타이어 파트너십 조인식을 열고 2026/27시즌부터 2028/29시즌까지 3년간 구단을 후원한다고 3일 밝혔다.

1948년 창단한 구르니크 자브제는 폴란드 1부리그에서 14차례 우승과 폴란드컵 7회 우승을 기록한 전통의 명문 구단이다.

금호타이어는 이번 계약을 통해 선수단 유니폼 소매에 브랜드 로고를 노출하고, 홈구장 전광판과 고정 광고 보드, 구단 공식 홈페이지 및 사회관계망서비스(SNS) 등을 활용한 마케팅 활동을 펼칠 예정이다. 공동 프로모션과 이벤트도 진행해 현지 고객과의 접점을 확대한다.

이번 파트너십은 금호타이어가 2028년 완공과 가동을 목표로 추진 중인 폴란드 오폴레 신공장 건설과 맞물려 브랜드 인지도 제고와 판매 기반 확대에도 도움이 될 것으로 회사는 기대하고 있다.

이강승 금호타이어 유럽본부장(부사장)은 "폴란드를 대표하는 명문 구단과 협력하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "현지 축구 팬들과의 접점을 넓히고 전략적인 스포츠 마케팅을 통해 유럽 시장 공략을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 금호타이어는 AC밀란, 아인트라흐트 프랑크푸르트, 스타드 툴루쟁, 스페인 리가 ACB, 레스터 타이거즈 등과도 공식 파트너십을 이어가며 글로벌 스포츠 마케팅을 확대하고 있다.
남현수 기자

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