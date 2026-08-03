“덥죠? 우린 벌써 가을채비 중”…고양시, ‘행주街예술이夜’ 10월 개최 준비 분주

지난해 5야(夜) 넘어→7야(夜)로 확대 개편…신규 콘텐츠 대폭 강화

오는 10월 열리는 2026 고양 국가유산 야행 ‘행주가 예술이야’축제가 5야(夜)에서 7야(夜)로 확대돼 더욱 화려해질 전망이다./고양시 0 오는 10월 열리는 2026 고양 국가유산 야행 '행주가 예술이야'축제가 5야(夜)에서 7야(夜)로 확대돼 더욱 화려해질 전망이다./고양시

매년 수많은 관광객이 찾았던 고양시의 '행주가 예술이야' 축제가 올해 더욱 화려해진 새로운 주제로 또 한 번 관광객에게 깊은 추억을 안길 채비에 나섰다.3일 고양시에 따르면 '행주가 예술이야'는 국가유산청 공모사업에 2년(2025~2026년) 연속 선정될 정도로 지역을 대표하는 야간 문화유산 축제로 자리매김했다.올해는 역사성, 예술성 등 독특함을 바탕으로 '별빛 아래 행주'라는 주제로, 10월 9일부터 18일까지 행주산성 일원에서 펼쳐진다. 특히 행주대첩을 승리로 이끈 영웅 2300명의 숨결을 영롱한 빛으로 형상화하고, 아름다운 조명으로 물든 행주산성의 가을밤 풍경을 관람객들에게 선사할 예정이다.눈에 띄는 대목은 올해 한층 업그레이드된 프로그램이다. 지난해 선보인 5야(夜)를 넘어, 민·관·학 협력 신규 콘텐츠를 대폭 강화한 7야(夜) 체제로 개편해 관람객을 맞이한다.행사 기간, 빛과 영상이 어우러진 전시 프로그램인 야경(夜景)과 야화(夜畵)는 행주산성의 밤을 한층 화려하게 수놓고, 행주산성의 8가지 경관을 독창적인 조명으로 연출한 '행주 8색(色) 8야(夜)' 포토존이 감성적인 야경을 선보일 예정이다.또 새로 도입된 야화(夜畵) '그린 행주별밤'에서는 중부대학교 라이즈(RISE) 사업단과 고양산업진흥원이 제작한 콘텐츠를 충의정에 설치된 대형 LED 스크린으로 선보이는 감각적인 야간 미디어 전시가 펼쳐진다. 역사 문화 체험과 공연으로 구성된 야로(夜路), 야설(夜說), 야사(夜史)는 행주산성의 역사적 가치를 입체적으로 전달한다.여기에 문화관광해설사와 함께 선비길과 장수길을 거닐며 미션을 수행하는 '행주 과거길' 투어가 사전 예약제로 운영되며, 미션의 마지막은 한국항공대학교 학생들과 함께하는 '별자리 찾기'로 장식된다.매주 금·토·일요일 오후 6시 30분부터 충의정 정상에서 산성음악회 '행주의 울림'이 펼쳐지고, 중부대 연극영화학전공 학생들이 행주대첩 인물별 역할극을 맡아 관객과 소통하는 퍼포먼스 '그날 밤, 행주에서'를 선보인다.지역상권 및 먹거리와 연계한 야시(夜市)와 야식(夜食)은 축제의 즐거움을 한층 배가시킬 전망이다. 행주산성 주변 음식점 및 카페와 연계한 '행주 행화길' 프로모션을 통해 방문객 할인 혜택을 제공하며 지역상권에 활력을 불어넣는다.이와 함께 신규로 운영되는 야식 프로그램 '행주 런케이션'은 행주대첩의 먹거리와 전통 체험을 연계한 것으로 매주 토요일 오후 5시부터 9시까지 진행된다. 10일은 한국항공대학교 외국인 유학생, 17일은 일반 시민을 대상으로 선착순 사전 접수를 진행해 체류형 관광 콘텐츠로서의 재미를 극대화할 예정이다.시 관계자는 "2년 연속 국가유산청 공모에 선정된 결실에 걸맞게 민·관·학이 협력해 이색적인 콘텐츠를 만들어 나가고 있다"며 "가을밤, 행주산성을 찾는 모든 방문객들이 별빛 속에서 잊지 못할 추억과 역사적 울림을 느끼길 바란다"고 밝혔다.