닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 출판·문화

정책이 바꾼 일상, 국민 목소리로 전한다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260803010000550

글자크기

닫기

전혜원 기자

승인 : 2026. 08. 03. 13:44

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

정부 출범 1년 기념 공모전 수상작 영상 공개
육아·창업·문화 등 정책 체감 사례 6편 제작
문화체육관광부 전경
문화체육관광부 전경. /문화체육관광부
정부 출범 1년 기념 공모전 실제 사연이 영상으로 공개됐다. 육아와 창업, 문화생활 등 다양한 분야에서 정책을 체감한 국민들의 경험을 통해 지난 1년간의 변화를 소개한다.

문화체육관광부는 국민주권정부 출범 1주년을 기념해 진행한 '1년의 변화, 달라진 내 일상' 공모전 수상 사연 가운데 6편을 영상으로 제작해 지난달 29일 대한민국정부 유튜브 채널에 공개했다고 3일 밝혔다.

이번 공모전은 정부 정책이 국민의 일상에 가져온 변화를 직접 듣기 위해 마련됐다. 지난 5월 22일부터 6월 22일까지 한 달간 진행된 공모에는 영상과 사진을 포함한 사연 3326편이 접수됐으며, 주제 적합성과 창의성, 진정성 등을 심사해 우수작 20편을 선정했다. 공개된 영상은 수상자와 가족 인터뷰를 추가 촬영해 제작했다.

영상에는 '모두의 창업', 농어촌 기본소득과 아동수당, 고용보험 미적용자 출산급여, 문화요일 확대 시행, 육아기 근로시간 단축 지원 등 다양한 정책이 일상에 미친 변화가 담겼다.

'모두의 창업' 프로그램 참여자인 황영규 씨는 코로나19로 해외 사업이 중단되며 사업을 접었지만, 창업 지원 정책을 통해 다시 도전할 수 있었다고 소개했다. 그는 "서류 한 장으로 창업에 다시 도전할 수 있는 기회를 얻었고, 다시 일어설 수 있는 원동력이 됐다"고 말했다.

전남 구례로 이주한 석수빈 씨는 아동수당 확대와 농어촌 기본소득 정책이 가족의 생활 안정에 도움이 되고 있다고 전했다. 그는 "아동수당을 초등학교 입학 이후에도 받을 수 있게 돼 지난 1년이 다르게 느껴졌다"며 "앞으로 농어촌 기본소득까지 시행되면 생활을 더욱 안정적으로 계획할 수 있을 것 같다"고 밝혔다.

이 밖에도 고용보험에 가입하지 않은 프리랜서 부모가 출산급여를 받은 사례와 문화요일 확대 시행으로 매주 문화생활을 즐기게 된 가족, 창업 지원을 통해 아이디어를 시제품으로 발전시킨 대학생, 육아기 근로시간 단축 제도로 일과 육아를 병행하게 된 워킹맘의 이야기도 영상에 담겼다.

이정은 문체부 디지털소통관은 "이번 공모전은 다양한 분야의 정부 정책이 국민의 일상에 어떤 변화를 가져왔는지 직접 확인할 수 있는 계기가 됐다"며 "앞으로도 국민이 체감하는 정책 효과를 공유할 수 있는 기회를 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

전혜원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이란 “호르무즈 새 항로 협상 막바지”…미 공습 중단 뒤 타협안 이행 시험대

李, 미국·남미 순방 마치고 귀국…오후에 부동산·주식시장 대응 회의

이란이 전쟁 속도 정한다....대이란 공습 전격 취소 미국, 걸프 보복·장기 소모전 부담

리센느, 경주시 홍보대사 위촉…신라공주 변신

42.5도 폭염은 재난…김석규 양산시의원 “469억원 즉각 투입하라”

해병대 영외숙소서 간부 1명 총기사고로 사망

[마켓파워] 박지원표 무탄소 승부수 ‘3년째‘ 공회전…두산지오솔루션, 야월 해상풍력이 운명 가른다

지금 뜨는 뉴스

“폭염, 피할 수 없으면 즐겨라”…8월 가볼만한 국내 축제 10곳

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’

무료로 ‘왕사남’ 보세요…매주 토요일 한강 다리밑 영화관

BMW, 스파이더맨 손잡았다…신형 iX3 스크린 데뷔

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030