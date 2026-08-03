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산업 대기업

삼성重, 원유 운반선 2척 수주…상선 수주목표 조기 달성

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김한슬 기자

승인 : 2026. 08. 03. 13:44

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LNG운반선·원유운반선 안정적 수주 흐름
삼성중공업 건조한 원유운반선 사진
삼성중공업이 건조한 원유 운반선. /삼성중공업
삼성중공업이 원유운반선 2척을 추가 수주하며 올해 상선 부문 수주 목표를 조기에 달성했다.

3일 삼성중공업은 유럽 지역 선사로부터 원유운반선 2척을 2680억원에 수주했다고 밝혔다.

해당 선박은 삼성중공업 거제조선소에서 건조돼 오는 2029년 8월까지 인도될 계획이다.

삼성중공업의 상선 부문 올해 누적 수주 실적은 34척, 58억 달러다. 연간 수주 목표(57억 달러)의 102%를 기록했다. 선종별로는 액화천연가스(LNG) 운반선 14척(LNG-FSRU 1척 포함), 에탄 운반선 2척, 가스 운반선 4척, 컨테이너 운반선 2척, 원유 운반선 12척 등이다.

해양 부문인 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 2기 등을 포함한 올해 전체 누적 수주 실적은 총 102억 달러다. 이는 연간 수주목표(139억 달러)의 73%이다.

삼성중공업 관계자는 "LNG운반선, 원유운반선 등을 중심으로 발주세가 지속되고 있는 가운데 올해 상선 부문은 수주 가이던스를 조기에 달성하며 순항하고 있다"며 "향후 수익성 중심 선별 수주에 더욱 집중하고 글로벌 오퍼레이션 등을 통해 수요 변화에 유연하게 대응할 계획"이라고 강조했다.
김한슬 기자

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