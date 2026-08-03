무안군의회 “무안국제공항 조속히 다시 열어야”…정부에 재개항·광주 민간공항 선이전 촉구

재개항 일정 공개·특별법에 따른 지원대책 마련 요구

무안군의회 0 무안군의회가 3일 오전 본회의장에서 무안국제공항의 조속한 재개항과 지역경제 회복을 촉구하는 성명서를 발표하고 있다./이명남 기자

전남광주통합특별시 무안군의회가 장기간 운영이 중단된 무안국제공항의 조속한 재개항과 지역경제 회복 대책 마련, 광주 민간공항의 무안국제공항 선이전을 정부와 관계기관에 공식 촉구했다.무안군의회는 3일 발표한 건의문을 통해 "무안국제공항은 전남·광주의 관문이자 지역경제와 관광산업을 뒷받침하는 핵심 기반시설"이라며 "공항 운영 중단이 장기화되면서 지역 상권은 물론 관광·여행업계의 피해가 커지고 주민들의 항공교통 이용에도 큰 불편이 이어지고 있다"고 밝혔다.군의회는 국토교통부 연구용역 결과 피해지역 주민과 소상공인의 61.8%가 상권 침체를 체감하고 있으며, 여행업계 피해액도 282억원에 달하는 것으로 조사됐다고 설명했다. 이어 정부는 피해지역 주민과 소상공인, 관광·여행업계를 위한 실효성 있는 회복 대책을 즉각 마련해야 한다고 요구했다.군의회는 지난해 제정된 '12·29 여객기 참사 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법'에 따라 국가와 지방자치단체가 피해지역 지원과 사고 재발 방지를 위한 종합대책을 마련하도록 규정하고 있는 만큼 정부가 법적 책무를 성실히 이행해야 한다고 촉구했다.특히 "정부는 무안국제공항 재개항을 위한 구체적인 기준과 일정조차 제시하지 않고 있다"며 "국토교통부는 재개항에 필요한 행정절차를 신속히 추진하고 재개항 시기와 단계별 실행계획을 조속히 공개해야 한다"고 요구했다.또 "이재명 대통령도 확대 국가관광전략회의에서 무안국제공항 재개항 논의를 신속히 추진할 것을 주문한 만큼 관계 부처는 책임 있는 재개항 계획을 조속히 확정해 실행해야 한다"고 밝혔다.무안군의회는 광주 민간공항의 무안국제공항 선이전도 더 이상 미뤄서는 안 된다고 강조했다.군의회는 "광주 민간공항 선이전은 무안국제공항을 서남권 항공·물류·산업의 중심 거점으로 육성하고 전남·광주의 상생발전을 실현하기 위한 필수 과제"라며 "광주 군공항 이전 부지에 조성될 반도체 클러스터의 경쟁력을 높이기 위해서도 무안국제공항을 중심으로 항공·철도·항만을 연계한 광역 교통·물류망 구축이 반드시 필요하다"고 주장했다.무안군의회는 건의문을 통해 △무안국제공항 재개항 기준과 일정의 즉각 공개 △특별법에 따른 피해지역 지원과 지역경제 회복대책 마련 △광주 민간공항의 무안국제공항 선이전과 국제노선 확대, 항공물류 기능 강화 대책 마련 등을 정부와 전남광주통합특별시에 공식 촉구했다.