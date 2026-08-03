닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 아시아·호주

日가타야마 “추가 미·일 공동개입 주저 안해”…美국채 담보 달러조달

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260803010000564

글자크기

닫기

최영재 도쿄 특파원

승인 : 2026. 08. 03. 13:54

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

3일 담화 7월31일 엔 매입 공동개입 공식확인…"무질서한 움직임 단호 대응"
지난해 9월 미·일 재무 공동성명 근거…미무라 재무관 "통화동맹 완성형" 평가
clip20260803134943
3일 오전 가타야마 사쓰키 일본 재무상이 재무성에서 기자들과 만나 "지난달 31일 미국과 일본이 공동으로 '엔화 매수' 시장 개입을 실시했다"고 밝혔다./로이터 연합뉴스
가타야마 사쓰키 일본 재무상이 3일 급격한 엔저가 다시 진행될 경우 미국과 추가 공동 환율개입에 나설 수 있다고 밝혔다. 일본이 보유한 미국 국채를 담보로 미 연방준비제도에서 달러를 조달하는 방안도 처음 제시했다.

가타야마 재무상은 이날 오전 담화를 내고 미국 동부시간으로 지난달 31일 미 재무부와 함께 엔화를 사고 달러를 파는 공동개입을 실시했다고 공식 발표했다.

그는 이번 조치가 지난해 9월 발표된 미·일 재무장관 공동성명에 근거한 것이라며 "최근 나타난 엔화의 과도한 변동과 무질서한 움직임에 대처했다"고 설명했다. 이어 "미 재무부와 긴밀한 의사소통을 유지하면서 상황을 주시하고 있다"며 "앞으로 추가 공동개입을 실시하는 것도 주저하지 않겠다"고 강조했다.

가타야마 재무상은 담화 발표 뒤 재무성에서 기자들과 만나 "미·일 당국은 무질서한 움직임에 단호하게 조치하고 이를 실행할 것"이라고 말했다. 일본 정부의 환율정책 실무 책임자인 미무라 아쓰시 재무관도 "이번 공동개입은 이른바 미·일 통화동맹의 완성형"이라며 미국과 함께 시장에 지속적인 경고를 보내겠다는 입장을 밝혔다.

미·일 공동개입은 동일본대지진 직후 엔화가 급등했던 2011년 이후 처음이다. 당시에는 엔고를 막기 위해 엔화를 팔았지만, 이번에는 엔저를 저지하기 위해 엔화를 사들였다. 미국이 일본과 함께 엔 매입에 나선 것은 아시아 금융위기가 이어지던 1998년 이후 28년 만이다. 금융위기나 대규모 재해가 아닌 상황에서 미국이 일본의 통화가치 방어에 직접 참여한 것은 이례적이다.

일본 정부와 일본은행은 지난달 30일부터 이틀 연속 엔 매입·달러 매도 개입을 실시했다. 미국 통화당국은 30일 금융기관에 현재 환율을 묻는 '레이트 체크'를 실시한 뒤 31일 실제 공동개입에 참여했다. 가타야마 재무상은 장기적인 개입 여력을 확보하기 위해 연준의 '외국·국제통화당국 대상 환매조건부채권 거래제도'를 활용하겠다는 방침도 밝혔다.

'FIMA 레포'로 불리는 이 제도는 외국 중앙은행이나 통화당국이 연준에 보관 중인 미국 국채를 담보로 맡기고 일정 기간 달러를 빌리는 방식이다. 일본은 보유 미국채를 시장에서 매각하지 않고도 엔 매입 개입에 필요한 달러를 확보할 수 있다.

일본이 대규모 미국채를 매각하면 미 국채 가격 하락과 금리 상승을 초래할 수 있다. FIMA 레포를 활용하면 미국 금융시장에 충격을 주지 않으면서 엔화 방어를 계속할 수 있다는 것이 일본 정부의 판단이다.

이날 담화는 단순히 지난달 공동개입 사실을 확인하는 데 그치지 않고, 미·일이 추가 개입과 자금 조달방식까지 사전에 준비하고 있다는 점을 시장에 경고한 것으로 풀이된다. 엔화와 함께 원화 약세도 이어지는 상황에서 미·일의 상시적인 환율 공조체제가 향후 한미 금융당국의 외환시장 대응에 어떤 영향을 미칠지도 주목된다.
최영재 도쿄 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이란 “호르무즈 새 항로 협상 막바지”…미 공습 중단 뒤 타협안 이행 시험대

李, 미국·남미 순방 마치고 귀국…오후에 부동산·주식시장 대응 회의

이란이 전쟁 속도 정한다....대이란 공습 전격 취소 미국, 걸프 보복·장기 소모전 부담

리센느, 경주시 홍보대사 위촉…신라공주 변신

42.5도 폭염은 재난…김석규 양산시의원 “469억원 즉각 투입하라”

해병대 영외숙소서 간부 1명 총기사고로 사망

[마켓파워] 박지원표 무탄소 승부수 ‘3년째‘ 공회전…두산지오솔루션, 야월 해상풍력이 운명 가른다

지금 뜨는 뉴스

“폭염, 피할 수 없으면 즐겨라”…8월 가볼만한 국내 축제 10곳

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’

무료로 ‘왕사남’ 보세요…매주 토요일 한강 다리밑 영화관

BMW, 스파이더맨 손잡았다…신형 iX3 스크린 데뷔

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030