닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

[취재후일담] 통합 항공사 앞두고 ‘유가 변수’…항공업계 또 긴장

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260803010000585

글자크기

닫기

김한슬 기자

승인 : 2026. 08. 03. 14:36

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

각 항공사들 전략 마련 분주
업계 "유가도 경쟁도 '안갯속'"
국제선 유류할증료 역대 최대<YONHAP NO-4602>
인천공항에서 이륙하는 대한항공 여객기. /연합
"한 치 앞을 알 수 없습니다. 통합 항공사도 결국 출범해봐야 알겠죠."

근래 들어 항공업계 관계자들을 만나면서 가장 많이 들은 말입니다. 통합 대한항공과 통합 저비용항공사(LCC) 출범을 앞두고 각 항공사는 노선과 기단 운영, 조직 재편 등 전략 마련에 속도를 내고 있습니다. 그럼에도 업계에서는 "통합 이후를 대비해 각자 전략을 세우고 있지만 시장은 열려봐야 안다"는 이야기가 공통적으로 나옵니다.

충분히 이해가 가는 이야기입니다. 항공업은 국제유가와 환율, 지정학적 리스크 등 외부 변수의 영향을 가장 크게 받는 산업 가운데 하나입니다. 통합 이후 상황을 아무리 정교하게 계산하더라도 예상치 못한 변수가 생기면 전략도 달라질 수밖에 없는 것입니다.

국제유가 역시 대표적인 변수입니다. 항공업계는 통상 매월 중순 국제선 유류할증료를 발표합니다. 8월 국제선 유류할증료는 14단계로 책정됐습니다. 지난 5월 역대 최고 수준인 33단계와 비교하면 크게 낮아진 수준입니다.

업계는 마냥 안심하지 않는 분위기입니다. 미국과 이란 갈등이 장기화하면서 국제유가 변동성이 다시 커지고 있기 때문입니다. 국제유가 기준인 브렌트유는 앞서 8월 말 '미-이란' 간 무력 충돌이 재개되면서 8월 초보다 20% 가까이 상승했습니다. 최근에는 다시 휴전 기대감이 반영되면서 다시 90달러 아래로 내려오는 등 급등락을 반복하고 있습니다. 9월 유류할증료 상승 가능성이 제기되는 이유입니다.

통합 항공사를 준비하는 대한항공을 비롯해 진에어와 에어부산, 에어서울은 당분간 외형 확대보다는 내실 다지기에 무게를 두고 있습니다. 반면 다른 LCC는 신규 항공기 도입과 노선 확대를 이어가며 시장 선점에 나서는 모습입니다. 각기 다른 전략을 세우고 있지만 외부 변수만큼은 누구도 통제할 수 없습니다.

통합 이후 시장 역시 쉽게 예측하기 어렵습니다. 통합 항공사 출범으로 규모의 경제를 통한 경쟁력 강화가 예상되는 반면, 대한항공과 통합 LCC의 시장 지배력이 커질 경우 독과점 우려도 함께 제기됩니다. 운임과 경쟁 구도에도 적지 않은 변화가 불가피할 것이라는 전망입니다.

결국 통합 항공사 출범은 새로운 시작일 뿐입니다. 통합 대한항공과 통합 LCC는 시너지를 입증해야 하고, 나머지 항공사들은 그 틈에서 또 다른 경쟁력을 찾아야 합니다. 여기에 국제유가와 환율 같은 외부 변수까지 겹치는 만큼 앞으로는 '얼마나 빠르게 변화에 대응하느냐'가 각 항공사의 생존을 좌우할 것으로 보입니다.
김한슬 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이란 “호르무즈 새 항로 협상 막바지”…미 공습 중단 뒤 타협안 이행 시험대

李, 미국·남미 순방 마치고 귀국…오후에 부동산·주식시장 대응 회의

이란이 전쟁 속도 정한다....대이란 공습 전격 취소 미국, 걸프 보복·장기 소모전 부담

리센느, 경주시 홍보대사 위촉…신라공주 변신

42.5도 폭염은 재난…김석규 양산시의원 “469억원 즉각 투입하라”

해병대 영외숙소서 간부 1명 총기사고로 사망

[마켓파워] 박지원표 무탄소 승부수 ‘3년째‘ 공회전…두산지오솔루션, 야월 해상풍력이 운명 가른다

지금 뜨는 뉴스

“폭염, 피할 수 없으면 즐겨라”…8월 가볼만한 국내 축제 10곳

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’

무료로 ‘왕사남’ 보세요…매주 토요일 한강 다리밑 영화관

BMW, 스파이더맨 손잡았다…신형 iX3 스크린 데뷔

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030