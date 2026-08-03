“쇼핑보다 경험”…정용진, 프리즈 서울에 5년 베팅한 이유

신세계그룹, 국내 유통업계 최초 프리즈 서울 헤드라인 파트너 참여

2030년까지 공식 파트너십…정용진 '고객의 시간·경험 점유' 철학 반영

정용진 현장경영 (2026 지금써도된다) 정용진 신세계그룹 회장이 지난 2월 인천 트레이더스 구월점을 찾아 축산 매장에서 상품을 살펴보고 있다. 0 정용진 신세계그룹 회장이 지난 2월 인천 트레이더스 구월점을 찾아 축산 매장에서 상품을 살펴보고 있다./신세계그룹

신세계그룹이 세계적인 아트페어 '프리즈 서울'과 2030년까지 5년간 손을 맞잡는다. 이번 파트너십은 정용진 신세계그룹 회장이 협의 전 과정을 직접 챙겨 성사시킨 프로젝트로, 국내 유통업계 최초의 헤드라인 파트너 참여라는 점에서 의미가 크다. 특히 정 회장이 강조해온 '고객의 시간과 경험 점유' 철학도 이번 협업에 그대로 담겼다. 정 회장은 쇼핑 공간을 단순한 소비 장소가 아닌 문화와 예술, 미식, 엔터테인먼트가 어우러진 복합 라이프스타일 공간으로 발전시켜야 한다고 강조해왔다.3일 신세계그룹은 오는 9월 열리는 '프리즈 서울 2026'의 공식 헤드라인 파트너로 참여하고, 2030년까지 향후 5년간 파트너십을 이어간다고 밝혔다. 프리즈 서울은 세계적인 아트페어 '프리즈'가 2022년 아시아 최초이자 유일하게 서울에서 개최해온 행사다. 올해는 오는 9월 2일부터 5일까지 서울 코엑스에서 열리며, 전 세계 30여개국 125개 이상의 갤러리가 참가한다.정 회장은 "고객에게 새로운 경험을 제공하는 콘텐츠가 신세계그룹의 핵심 자산이자 경쟁력"이라며 "프리즈 서울과의 협업을 통해 리테일과 예술이 자연스럽게 어우러지는 차별화된 고객 경험을 창출하고 신세계만의 라이프스타일 플랫폼 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.신세계그룹은 행사 기간 코엑스에 관람객 누구나 이용할 수 있는 전용 라운지를 운영한다. 그룹 계열사의 공간 기획 역량과 라이프스타일 콘텐츠를 결합한 공간으로 꾸며 차별화된 예술 경험을 제공한다는 계획이다. 이번 협업은 단순한 마케팅을 넘어 문화예술 생태계 확대에도 초점을 맞췄다. 신세계그룹은 국내외 갤러리와 작가, 컬렉터, 문화예술 기관 간 교류를 지원하고 한국 미술의 국제적 위상 제고에도 힘을 보탠다는 방침이다.신세계그룹은 이미 유통과 문화예술을 결합하는 행보를 이어오고 있다. 1963년 국내 유통업계 최초로 신세계갤러리를 개관한 이후 스타필드 별마당도서관, 열린아트공모전, 조선호텔앤리조트의 '히든 아트 투어' 등 다양한 문화 콘텐츠를 선보이며 쇼핑 공간의 경험 가치를 확대해왔다.이번 파트너십은 단순한 문화예술 후원을 넘어 정 회장이 강조해온 '경험 중심 리테일' 전략을 한층 구체화했다는 점에서 의미가 있다. 신세계그룹은 2030년까지 이어지는 장기 협업을 통해 쇼핑과 문화예술을 결합한 라이프스타일 플랫폼 경쟁력을 강화하고, 고객 경험의 차별화를 이어간다는 구상이다.신세계그룹 관계자는 "예술과 일상이 연결되는 다양한 시도를 지속 확대해 고객 경험의 새로운 기준을 제시하는 동시에 한국 문화예술의 글로벌 경쟁력 강화에도 힘을 보태겠다"고 말했다.