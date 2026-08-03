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산업 자동차

기아, 셀토스 쏘렌토 누르고 내수 판매 1위...글로벌 판매 5개월 연속 성장

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남현수 기자

승인 : 2026. 08. 03. 14:56

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국내 21.3%·해외 11.6% 증가…전동화·하이브리드 판매 호조
스포티지 5만2714대로 글로벌 최다 판매…셀토스·K4 뒤이어
(사진1) 디 올 뉴 셀토스
기아 디 올 뉴 셀토스./기아
기아가 전기차와 하이브리드 모델 판매 호조에 힘입어 지난달 글로벌 시장에서 29만8000여대를 판매하며 5개월 연속 성장세를 이어갔다.

기아는 지난 7월 글로벌 시장에서 국내 5만4604대, 해외 24만2556대, 특수차 877대 등 총 29만8037대를 판매했다고 3일 밝혔다. 이는 지난해 같은 달보다 13.4% 증가한 실적이다.

국내 판매는 21.3% 증가한 5만4604대를 기록했다. 차종별로는 셀토스가 7427대로 가장 많이 팔렸고 카니발(6917대), 쏘렌토(6153대), 스포티지(5381대)가 뒤를 이었다. 승용 모델은 레이 5178대, 모닝 3408대, K5 2362대 등 총 1만3113대가 판매됐다. 상용차는 봉고Ⅲ 2846대, PV5 2472대 등 총 5451대를 기록했다.

해외 판매는 전년 동기 대비 11.6% 늘어난 24만2556대로 집계됐다. 스포티지가 4만7333대로 해외 판매 1위를 차지했으며 셀토스 2만9002대, K4 2만789대 순으로 판매됐다.

특수차는 국내 131대, 해외 746대 등 총 877대가 판매돼 지난해 같은 기간보다 74.7% 증가했다.

글로벌 차종별 판매는 스포티지가 5만2714대로 가장 많이 팔렸고 셀토스(3만6429대), K4(2만789대)가 뒤를 이었다.

기아 관계자는 "국내외 시장에서 전기차와 하이브리드 모델 판매 호조에 힘입어 5개월 연속 전년 대비 판매 성장세를 이어가고 있다"며 "지역별 신차 출시와 파워트레인 다변화 등 맞춤형 판매 전략을 통해 판매 모멘텀을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
남현수 기자

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