“서울의 밤과 낮이 화려해진다”…서울시, 디자인경관사업 확대

서울시, 명동 광장 지하보도 새단장

도봉구 서울아레나 일대 K-컬처 성지로

디자인경관으로 머물고 즐기는 체류형 관광 확산

audehd 0 서울 중구 명동 지하보도 출입구 개선 전후 모습. /서울시

서울시가 '3377 서울 관광시대' 실현을 위해 디자인경관사업을 확대한다. 노후 공간 정비를 넘어 문화·관광·상권을 연결해 시민과 관광객의 체류 시간과 소비를 늘리고, 이를 지역경제와 야간경제 활성화로 이끌겠다는 전략이다.서울시는 지난달 디자인경관사업으로 추진한 '명동 보행환경 개선 및 휴식공간 조성사업'을 완료했다고 3일 밝혔다.이번 사업을 통해 서울 대표 관광지인 명동은 미디어아트와 휴식이 어우러진 문화공간으로 탈바꿈했다. 명동 진입부에는 야간경관을 강화한 캐노피를 설치했고, 명동예술극장 앞은 공연과 휴식이 가능한 문화·휴게광장으로 조성했다. 특히 연말 카운트다운 행사 등으로 많은 인파가 몰리는 중앙우체국 앞 지하보도는 불투명 난간을 투명 강화유리로 교체해 보행자의 시야와 개방감을 높이는 동시에 명동의 대표 야간경관을 즐길 수 있는 공간으로 재탄생했다.권역별 체류형 관광 거점 조성에도 속도를 낸다. 시는 내년 개장을 앞둔 도봉구 서울아레나 일대를 K-팝과 미디어아트, 야간경관이 어우러진 문화예술거리로 조성할 계획이다. 공연 전후 방문객이 머물고 즐기는 체류형 문화공간을 만들어 서울 동북권의 새로운 관광거점으로 육성한다는 방침이다. 종로구 낙산공원 상부에는 전망·휴게공간을 조성하고 강북구 4·19로는 노후 쉼터와 가로환경을 개선해 지역 상권에 활력을 불어넣을 예정이다.이와 함께 시는 '2027년 디자인경관사업' 공모에서 노원구 '당현천 수변문화 워터프론트 조성'을 비롯해 강서구 '마곡 그린-컬처 스퀘어', 양천구 '용왕산 가로정원', 도봉구 '창동 동·서를 잇-다(IT-DA)', 강동구 '한강그린웨이 워밍업 스테이션' 등 5개 사업을 새롭게 선정했다. 대규모 개발사업과 문화관광 자원, 역세권 활성화를 연계해 도시경관 개선이 지역경제와 관광 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 한다는 계획이다.최인규 서울시 디자인정책관은 "앞으로도 문화와 관광, 상권, 지역경제를 연결하는 디자인 경관사업을 지속적으로 확대해 서울 곳곳의 잠재공간을 시민과 관광객이 머무는 글로벌 명소로 만들어 나가겠다"고 말했다.