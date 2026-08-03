포항시, 민생·안전 중심 시정 추진…철강·AI 산업 육성 속도

시민들이 체감할 수 있는 시정 변화를 이끌어내겠다.

글로벌 AI 데이터센터 착공, 그래핀과 푸드테크 산업 육성 통해 미래 성장 동력 확보하겠다.

clip20260803154345 0 박용선 포항시장이 3일 취임 한 달 기자간담회를 열고 현장에서 소통하고 화합으로 열어간 민선 9기 포항시정 한달을 브리핑하고 있다./장경국기자

박용선 경북 포항시장이 취임 한 달을 맞아 민생과 안전을 시정 운영의 최우선 과제로 제시하고 철강산업 회복과 AI 등 미래산업 육성에 속도를 내겠다고 밝혔다.박 시장은 3일 시청 브리핑룸에서 기자간담회를 열고 지난 한 달간 현장을 돌며 확인한 지역 현안과 민선 9기 시정 운영 방향을 설명했다.박 시장은 "취임 첫날 새벽 죽도시장을 찾고 포스코 출근길에서 시민과 근로자들을 만난 것을 시작으로 기관과 기업, 농촌과 재난 현장을 직접 찾아 다양한 목소리를 들었다"며 "현장이 정책의 출발점이라는 점을 다시 확인했다"고 말했다.이어 "철강산업 침체와 소상공인들의 어려움, 재정 여건 악화 등 해결해야 할 과제가 적지 않다"며 "민생과 안전을 중심으로 시민들이 변화를 체감할 수 있는 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.포항시는 장기화되는 폭염과 가뭄에 대응하기 위해 재난관리기금과 예비비 등 26억4000만원을 긴급 투입해 농업용수 확보에 나서고 있다.하천 굴착과 관정 설치를 추진하는 한편 한국농어촌공사와 협력해 용연지는 올해 안에 4만t 규모 준설을 마무리하고, 오어지는 국비를 확보해 내년 준설을 추진할 예정이다.최근 발생한 장길리 보릿돌교 사고와 관련해서는 원인 규명과 함께 주요 해상시설물에 대한 긴급 안전점검을 실시했으며, 태풍과 집중호우에 대비한 선제적 주민 대피체계도 구축할 계획이다.포항시는 지역경제의 기반인 철강산업 경쟁력 회복과 함께 AI·그래핀 등 미래산업 육성에도 행정력을 집중한다.이를 위해 경상북도와 공동 대응체계를 구축해 저탄소 철강특구 지정과 글로벌 AI 데이터센터 착공, 그래핀 및 푸드테크 산업 육성 등을 추진할 계획이다.또 경상경비 10% 절감을 목표로 세출 구조조정을 추진하고, 확보한 재원은 민생과 안전, 미래산업 분야에 우선 투입하기로 했다.아울러 해도동 노후주거지 정비와 영일대북부시장 주차환경 개선 등 원도심 활성화 사업을 추진하고, 국별 정례 브리핑을 통해 시정 추진 상황도 공개할 방침이다.질의응답에서 AI 산업 육성 방안을 묻는 질문에 박 시장은 "포항은 AI 산업 기반을 갖춘 도시"라며 "관련 인프라를 확충하고 기업과 협력을 강화해 미래 성장동력으로 육성하겠다"고 말했다.철강산업 지원 방안과 관련해서는 "산업용 전기요금 부담 완화를 위해 광양, 당진 등 철강도시와 함께 지역별 차등요금제의 조속한 시행을 정부에 지속적으로 건의하겠다"고 밝혔다.박 시장은 "지난 한 달이 현장에서 시민들의 목소리를 듣고 시정 방향을 점검하는 시간이었다면 앞으로는 실행을 통해 변화를 보여드릴 차례"라며 "현장을 중심으로 성과를 만드는 시정을 이어가겠다"고 말했다.