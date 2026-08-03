HLB그룹, 새 GI 선포…“글로벌 신약기업 도약 가속”

혁신·연결·확장 담은 새 GI 공개

조직문화 'HLB WAY'도 함께 선포

HLB 그룹 GI 선포식 2 0 3일 서울 강남구 HLB 학동 사옥에서 열린 HLB그룹 GI 선포식에서 진양곤 HLB그룹 의장, 김태한 바이오 부문 총괄 회장을 비롯한 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다./HLB그룹

HLB그룹이 새로운 그룹 아이덴티티(GI)를 공개하고 글로벌 바이오 기업으로 도약하기 위한 조직 혁신에 나섰다.HLB그룹은 3일 서울 강남구 HLB 학동 사옥에서 새 GI 선포식을 열었다. 이날 행사에는 진양곤 HLB그룹 회장과 김태한 바이오부문 총괄 회장을 비롯해 주요 경영진과 임직원들이 참석했다.새 GI는 'Human Life Better'를 그룹의 철학으로 삼고, 혁신(Innovation)·연결(Connection)·확장(Expansion)을 핵심 가치로 담았다. 알파벳 세 글자에는 각각 의미가 있다. 'H(Human)'는 사람과 기술, 기업과 사회를 연결하는 개방성과 포용의 가치를, 'L(Life)'는 끊임없이 이어지고 성장하는 흐름을, 'B(Better)'는 멈추지 않는 혁신과 성장을 상징한다.브랜드 대표 색상으로는 마그마(Magma) 컬러를 선택했다. 회사는 마그마가 강렬한 생명력과 끊임없는 변화의 힘을 담았다며, 이를 통해 미래를 향한 도전과 성장 의지를 시각적으로 드러냈다고 설명했다.이날 그룹은 새로운 조직문화 방향을 담은 'HLB WAY'도 발표했다. 실패를 두려워하지 않는 도전 정신으로 새로운 가능성을 현실로 만들고, 사람과 기술, 계열사와 산업을 연결해 더 큰 가치를 창출하겠다는 의미를 담았다.앞으로 HLB그룹은 새 GI와 HLB WAY를 기반으로 인사와 조직문화, 리더십과 경영 전반에 공통된 가치와 성장 방식을 정착시켜 그룹 전체의 브랜드 경쟁력을 높여갈 계획이다.진양곤 HLB그룹 회장은 "HLB그룹의 정체성은 특정한 성과나 순간이 아니라 끊임없이 도전하고 서로를 격려하며 더 나은 미래를 향해 나아가는 여정 속에 있다"며 "오늘 선포하는 GI가 HLB그룹의 새로운 출발점이자 앞으로 함께 만들어 갈 더 큰 도전과 성장의 상징이 되기를 바란다"고 말했다.이어 "오랫동안 꿈꿔 온 신약 개발은 결국 성공으로 이어질 것이며, HLB그룹은 글로벌 신약 개발에 잇달아 성공한 기업으로 기록될 것이라고 확신한다"고 덧붙였다.