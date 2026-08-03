아산의 대표 여름축제, 스파 도고 ‘DO! GO! WAVE’ 성황

키즈 DJ 및 참여형 프로그램 운영으로 전 세대 만족도 높여

스파 도고 풀파티 0 지난 2일 스파 도고에 진행된 'DO! GO! WAVE' 풀파티 전경. /파라다이스 스파 도고

폭염이 기승을 부린 8월 초입에 충남 아산시에 위치한 파라다이스 스파 도고에서 더위를 날리는 시원한 물의 향연이 펼쳐졌다.3일 파라다이스 스파 도고에 따르면 지난 1일부터 2일까지 풀파티 'DO! GO! WAVE'가 성황리에 진행됐다. 올해로 4회째를 맞은 이 행사는 충남 1호 보양온천에서 펼쳐지는 '온천수 풀파티'라는 차별화된 콘셉트를 앞세워 여름 대표 시즌 콘텐츠로 자리매김하고 있다.행사 기간 동안에는 메인 아티스트로 참여한 기리보이와 자이언티가 무대에 올라 현장 분위기를 끌어올렸다. 파도풀을 가득 메운 관람객들은 음악과 물놀이를 동시에 즐기며 한여름 축제 특유의 열기를 만끽했다.특히 가족 단위 방문객 비중이 높은 스파 도고의 특성을 반영해, 전 연령층이 함께 즐길 수 있는 프로그램도 마련했다. 키즈 DJ가 무대에 올라 공연을 펼치며 어린이 고객도 자연스럽게 참여할 수 있는 색다른 경험을 제공했다.오전 11시부터는 체험형 프로그램도 운영됐다. 서핑 에어바운스, DJ 이름표 만들기, 자이언트 젠가 등 다양한 참여형 콘텐츠와 포토존이 마련돼 가족 단위 방문객들이 하루 동안 머물며 즐길 수 있는 환경을 조성했다. 단순 관람을 넘어 방문객들이 직접 참여하는 프로그램을 통해 축제의 즐길 거리를 더욱 확대했다.현장에서는 풀파티 이용객을 대상으로 하루 500명씩 선착순 제공된 부채 이벤트가 빠르게 소진되며 높은 관심을 끌었다. 무더운 날씨 속 실용성과 재미를 더한 이벤트로 관람객들의 호응을 얻었다. 이번 행사에는 자담치킨과 하이트진로가 함께하며 현장 분위기를 더욱 풍성하게 만들었다.행사는 마무리됐지만 스파 도고의 여름 시즌은 계속된다. 8월도 휴일 없이 운영되며, 시원한 워터 슬라이드 '아쿠아 플레이'와 사계절 이용 가능한 '파도풀' 등 다양한 시설을 통해 물놀이와 휴식을 함께 즐길 수 있다. 스파 도고는 앞으로도 웰니스와 힐링을 중심으로 한 콘텐츠를 지속 확대해 나갈 계획이다.파라다이스 스파 도고 관계자는 "온천수와 음악, 체험형 콘텐츠가 결합된 'DO! GO! WAVE'는 스파 도고만의 차별화된 여름 축제"라며 "앞으로도 웰니스와 힐링 요소를 강화한 콘텐츠를 통해 고객들에게 더욱 만족도 높은 경험과 특별한 추억을 선사할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.