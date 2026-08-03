장재태 울릉군의원 “행정 소비부터 지역경제 살려야”

장 의원, 군청 산하 각 부서, 대형 인터넷 쇼핑몰에 상당 부분 의존 지적

주말이면 공직자들의 씀씀이육지로 집중...평일에는 상권 부흥 외치는 모순된 상황 타파

412A9543 0 3일 열린 제294회 임시회에서 장재태 군의원이 5분발언을 통해 골목상권 회복을 위해 행정기관이 먼저 모범을 보여야한다고 주장 하고있다./울릉군의회

울릉군의회 장재태 의원이 침체된 지역경제 회복을 위해 공공기관이 지역 상권 이용을 확대하는 등 소비 방식부터 바꿔야 한다고 촉구했다.장 의원은 3일 열린 제294회 임시회 본회의 5분 자유발언에서 "행정기관이 일상적인 예산 집행에서부터 지역경제를 살리는 역할을 해야 한다"고 강조했다.장 의원은 "군청 각 부서가 비품과 다과, 행사 준비물 등을 구매할 때 편의성 등을 이유로 대형 온라인 쇼핑몰을 이용하는 사례가 적지 않다"며 "주말에는 공직자들의 소비도 육지로 집중되는 상황이 이어지면서 지역 상권이 더욱 어려움을 겪고 있다"고 말했다.이어 "행정의 기준이 단순한 업무 편의에 머물러서는 안 된다"며 "지역경제 활성화를 말하면서 소비는 외부로 향하는 모순된 구조를 개선할 필요가 있다"고 지적했다.장 의원은 이를 위한 방안으로 부서별 물품 구매 실태 점검, 관내 상가 우선 이용 원칙 마련, 공직자의 자발적인 참여 분위기 조성 등을 제안했다.다만 온라인 구매 자체를 제한해야 한다는 취지는 아니라고 설명했다.그는 "지역에서 구하기 어렵거나 가격 차이가 크고 긴급한 경우에는 온라인 구매가 필요하다"면서도 "사무용품과 생수, 다과, 청소용품, 행사 소모품 등 지역에서 충분히 구입할 수 있는 품목은 지역 상점을 우선 이용하는 원칙을 마련해야 한다"고 말했다.또 "지역경제를 살리는 일은 거창한 구호보다 예산을 집행하는 작은 실천에서 시작된다"며 집행부의 적극적인 참여를 당부했다.이철우 울릉군의회 의장은 "지역 상권 회복을 위해서는 공공기관이 먼저 지역 소비에 참여하는 것이 중요하다"며 "의회도 지역경제 활성화를 위해 집행부와 지속적으로 협력하겠다"고 말했다.