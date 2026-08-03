석유·에너지·호텔이 이끈 역대 최대 실적…DL, 2분기 영업익 2565억원

영업익 작년 동기 대비 256% 늘어

매출도 26% 증가한 1조6679억원

케미칼·에너지·글래드 등 자회사 실적 호조 영향

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DL은 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 작년 동기 대비 256% 증가한 2565억원으로 잠정 집계됐다고 3일 공시했다.같은 기간 매출도 26% 증가한 1조6679억원을 쓰며 각각 분기 기준 역대 최대 실적을 썼다.DL은 이번 호실적의 배경으로 DL케미칼과 크레이튼을 중심으로 한 석유화학 부문의 이익 확대와 DL에너지, 글래드 등 주요 자회사의 견조한 실적을 꼽았다.석유화학 부문은 업황 부진이 장기화하는 상황에서도 스페셜티(고부가가치) 제품 경쟁력과 해외 생산·판매 거점 다변화를 기반으로 안정적인 수익성을 유지했다. 여기에 중동 지역 지정학적 리스크에 따른 제품 가격 상승과 스프레드 확대가 더해지면서 실적 개선에 힘을 보탰다.DL케미칼은 폴리부텐(PB) 사업의 높은 수익성을 이어간 가운데 폴리에틸렌(PE) 제품 가격 상승 효과까지 더해지며 영업이익이 지난해 같은 기간보다 160% 증가했다. 크레이튼 역시 폴리머와 케미칼 사업 모두 판매량 확대와 제품 가격 상승, 스프레드 개선에 힘입어 영업이익이 1년 전보다 1000억원 이상 늘었다. 지속적인 경영 효율화와 원가 절감 노력, 북미·유럽 생산설비의 안정적인 운영도 수익성 개선을 뒷받침했다.에너지 부문도 실적 개선을 이끌었다. DL에너지는 주요 발전소의 전력 판매량 증가와 미국 발전소의 용량요금 상승 효과에 힘입어 계절적 비수기에도 성수기 수준의 실적을 거뒀다. 전 세계적인 전력 수요 확대에 따라 매출은 전년 동기 대비 74%, 영업이익은 121% 각각 증가했다. 특히 미국 나일스(Niles)와 페어뷰(Fairview) 발전 자산을 기반으로 현지 시장에서 경쟁력을 강화하며 실적 상승을 견인했다.호텔 사업을 담당하는 글래드 역시 외국인 관광객 증가에 따른 수혜를 입었다. 객단가(ADR)와 객실 점유율이 동시에 개선되면서 영업이익률은 33.1%를 기록했다. 매출과 영업이익 모두 2분기 기준 역대 최고치를 새로 썼으며, 객단가와 객실 점유율도 지난해 성수기였던 3분기와 4분기 수준을 웃돌며 견조한 실적 흐름을 이어갔다.DL 관계자는 "스페셜티 제품을 중심으로 한 석유화학 사업의 경쟁력과 주요 자회사들의 안정적인 성장세가 더해지며 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다"며 "DL에너지를 비롯한 그룹 차원의 에너지 인프라 사업을 수행할 수 있는 다양한 경험과 노하우 또한 보유하고 있는 만큼 에너지 대전환 시대의 차별화된 사업 경쟁력을 통해 글로벌 에너지 경쟁력을 지속 확대할 것"이라고 했다.